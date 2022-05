Pasaulio taurėje lietuviai greičiausi įveikė kvalifikaciją ir iškart pateko į finalą

Trys iš jų startavo ketvirtadienį vykusiuose kvalifikaciniuose plaukimuose, praneša Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija.

Kanojų dviviečių 500 m distancijos kvalifikacijos plaukime puikų rezultatą pasiekė Henrikas Žustautas ir Vadimas Korobovas.

Lietuvos atstovai distanciją įveikė per 1 min. 41,19 sek. ir užtikrintai laimėjo savo plaukimą. Pirma vieta garantavo tiesioginį kelialapį į šeštadienį vyksiantį finalą tarp devynių geriausiųjų. Lietuvių laikas buvo geriausias tarp visų 18-os kvalifikacijos dalyvių.

„Džiaugiamės, kad iškart patekome į finalą ir nereiks papildomai irkluoti pusfinalyje. Oras čia nelepina, keičiasi vėjas, dažnai lyja, todėl ir kiekvienas plaukimas gali susiklostyti neprognozuojamai. Prieš plaukimą kėlėme sau tikslą iškart iškovoti kelialapį į finalą ir džiaugiamės, kad mums tai pavyko. Dabar galėsim pailsėti ir tinkamai pasiruošti finalui. Finale norim parodyti viską, ką galime geriausia. Svarbiausia dirbti pagal save ir nežiūrėti į kitus, tada mums geriausia irkluojasi“, – teigė pirmajame pasaulio taurės etape dviviečių varžybose 8 vietą užėmęs H. Žustautas.

Kitoms ketvirtadienį startavusioms Lietuvos įguloms nepavyko patekti į finalą.

Baidarių keturviečių varžybose Aurimas Lankas, Edvinas Ramanauskas, Ignas Navakauskas ir Simonas Maldonis kvalifikacijoje 500 m nuotolį įveikė per 1 min. 23,53 sek. ir savo plaukime užėmė 4 vietą.

Pusfinalyje Lietuvos keturvietė pagerino rezultatą – 1 min. 21,61 sek., tačiau to nepakako patekti į finalą tarp devynių geriausiųjų. Pusfinalyje lietuviai finišavo 4 vietoje ir varžysis šeštadienį vyksiančiame B finale dėl 10-18 vietų.

Vienviečių baidarių 1000 m rungtyje Ričardas Nekriošius kvalifikacijoje nuotolį įveikė per 3 min. 42,94 sek. ir pateko į pusfinalį. Pusfinalio plaukime R. Nekriošius finišavo per 3 min. 40,53 sek. ir užėmė 8 vietą. Lietuvis šeštadienį varžysis C finale dėl 19-27 vietų.

Penktadienį pasaulio taurės etape baidarių dviviečių 500 m varžybose startuos Mindaugas Maldonis ir Andrejus Olijnikas.