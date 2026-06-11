 Panevėžyje varžysis stipriausi Baltijos šalių plento dviratininkai

Panevėžyje varžysis stipriausi Baltijos šalių plento dviratininkai

2026-06-11 16:53
Pranešimas spaudai

Birželio 25–28 dienomis Panevėžys taps Baltijos šalių dviračių sporto centru. Mieste ir jo apylinkėse vyks vienas didžiausių šių metų dviračių sporto renginių – Baltijos šalių plento dviračių čempionatas „Baltic Road Championships 2026“.

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Keturias dienas Panevėžyje varžysis pajėgiausi Lietuvos, Latvijos ir Estijos dviratininkai – nuo jaunių iki elito ir veteranų grupių. Miesto gyventojai ir svečiai turės galimybę iš arti stebėti aukščiausio lygio plento dviračių varžybas, palaikyti Lietuvos sportininkus ir tapti tarptautinio sporto renginio dalimi.

„Panevėžys yra miestas, kuriame dviračių sportas turi stiprias tradicijas, infrastruktūrą ir bendruomenę. Tai, kad Baltijos šalių čempionatas vyksta būtent čia, yra svarbus įvertinimas miestui ir visai sporto bendruomenei. Panevėžyje užaugo ne viena garsi Lietuvos dviratininkų karta, čia veikia vienintelis Baltijos šalyse uždaras dviračių trekas, rengiamos tarptautinės varžybos. Tikiu, kad šis čempionatas taps sporto švente, kuri dar kartą parodys Panevėžį kaip miestą, gebantį priimti aukšto lygio renginius“, – sakė Panevėžio miesto merė Loreta Masiliūnienė.

Čempionate – asmeninės ir grupinės lenktynės

Čempionatą organizuoja Lietuvos dviračių sporto federacija drauge su Panevėžio miesto savivaldybe. Per keturias dienas vyks asmeninės lenktynės laikui ir grupinės lenktynės. Sportininkai varžysis įvairiose amžiaus grupėse, o elito kategorijų dalyviai kovos ir dėl Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (UCI) reitingo taškų. Distancijos sieks nuo maždaug 40 iki 161 kilometro.

Tikimasi, kad čempionatas į Panevėžį pritrauks sportininkų, trenerių, komandų personalo narių ir dviračių sporto sirgalių iš visų Baltijos šalių. Panevėžiečiams tai bus galimybė savo mieste stebėti dviračių sporto elitą ir palaikyti Lietuvos sportininkus.

Organizatorių nuotr.

Eismo ribojimai bus laikini ir minimalūs

Renginio metu didelių eismo ribojimų mieste neplanuojama. Gatvės visiškai uždaromos nebus, išskyrus dalį Elektros gatvės – čia eismas dienos metu bus ribojamas, o vakarais gatve bus galima važiuoti. Kitose miesto gatvėse eismas bus stabdomas tik trumpam, kol pravažiuos dviračių kolona. Sportininkų grupes lydės policijos ekipažai, renginio dalyvių saugumu rūpinsis saugos tarnybų darbuotojai, savanoriai ir organizatorių komanda.

Kviečiami savanoriai

Prie čempionato organizavimo kviečiami prisidėti ir savanoriai. Tai galimybė įgyti tarptautinio sporto renginio organizavimo patirties, padėti užtikrinti sklandžią varžybų eigą ir tapti čempionato komandos dalimi.

Savanoriai padės užtikrinti trasos priežiūrą ir saugumą, informuos dalyvius bei žiūrovus, prisidės prie registracijos ir kitų organizacinių darbų. Jiems bus suteikta oficiali renginio atributika, maitinimas renginio metu ir savanorio pažymėjimas. Registracija į savanorių komandą vyksta internetu https://forms.gle/nB9SjrbW3PmEzgGA7.

Panevėžys – vienas svarbiausių Lietuvos dviračių sporto centrų

Baltijos šalių plento dviračių čempionatas kasmet vyksta vis kitoje Baltijos valstybėje. 2024 metais sportininkai varžėsi Estijoje, Veru mieste ir jo apylinkėse, 2025 metais – Latvijos Cėsio regione.

Estafetę perėmus Lietuvai, pasirinkimą rengti čempionatą Panevėžio mieste lėmė ilgametės dviračių sporto tradicijos, organizacinė patirtis ir sporto infrastruktūra. Panevėžys laikomas Lietuvos dviračių sporto centru. Čia veikia vienintelis Baltijos šalyse olimpinius standartus atitinkantis 250 metrų uždaras dviračių trekas, kuriame rengiamos tarptautinės varžybos ir treniruojasi aukšto meistriškumo sportininkai.

Panevėžio vardas gerai žinomas dviračių sporto bendruomenėje, o šis čempionatas taps dar viena proga miestui pristatyti savo sporto tradicijas, infrastruktūrą ir gebėjimą priimti tarptautinio masto renginius.

Šiame straipsnyje:
Baltijos šalių plento dviračių čempionatas
dviratininkai
Panevėžys
sportas

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