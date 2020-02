Olimpietis tikisi palankaus vėjo

Varžovai – tituluoti

Burlenčių "RS:X" varžybose Sorente (Australija), "Port Philip" akvatorijoje, dalyvaus 70 buriuotojų iš 23 šalių.

Tarp J.Bernoto konkurentų bus ir favoritai – 2019-ųjų pasaulio čempionato prizininkai olandai Kiranas Badloe ir Dorianas Van Rijssberghe'as, prancūzas Pierre'as LeCoqas, 2017-ųjų pasaulio vicečempionas šveicaras Mateo Lanzas.

Pernai Italijoje surengtose planetos pirmenybėse J.Bernotas užėmė 33-ią vietą, 2018-aisiais Danijoje – 48-ąją.

Šiemet kaunietis jau išmėgino jėgas pasaulio taurės varžybose Majamyje (JAV) ir iškovojo bronzos medalį. Sėkmingiau pasirodė tik JAV atstovas Pedro Pascualis ir meksikietis Ignacio Berengueras. Jie irgi startuos Australijoje.

Sąlygos – sudėtingos

"Port Phillip" akvatorija – uždara, tačiau vandens srovės labai stiprios ir permainingos, kiekvieną dieną jas tenka pažinti vis iš naujo. Vėjas šaltas – nuo Antarktidos, arba šiltas – iš žemyno pusės. Bet kuriuo atveju – labai nepastovus, gūsingas, sunkiai nuspėjamas. Reikia labai greitai orientuotis į vėjo krypties pokyčius, sunku kažką numatyti iš anksto, tad reikės nemažai sėkmės", – apie laukiančius išbandymus kalbėjo J.Bernotas.

Pasak burlentininko, šiemet pasaulio čempionatas vyksta itin anksti, o Lietuvoje visaverčių sąlygų ruoštis tokio lygio varžyboms nebuvo daug.

"Daug laiko praleidau treniruočių stovyklose svetur. Neįmanoma išvengti didelių laiko atkarpų be pratybų ant vandens, todėl vėl reikia laiko sugrįžti į įprastą ritmą. Be to, vis dar neturiu gana reikalingo inventoriaus, tad ruošiuos startui su tuo, ką turiu. Džiugu, kad sekasi neblogai", – teigė olimpietis.

Laukia trečia olimpiada

"RS:X" burlentininkų pasaulio reitingų lentelėje Kauno sporto mokyklos "Bangpūtys" atstovas J.Bernotas yra 35-oje vietoje (556 taškai).

Pernai vasarį lietuvis buvo 66-oje pozicijoje (251 tšk.).

Kelialapį į Tokijo olimpines žaidynes J.Bernotas iškovojo 2019 m. pasaulio čempionate.

"Be galo džiaugiuosi Juozo pasiekimu. Konkurencija buvo didelė, tačiau mūsų buriuotojai moka parodyti sportinį charakterį ir užtikrintai siekti užsibrėžtų tikslų", – pabrėžė Lietuvos buriuotojų sąjungos (LBS) prezidentas Naglis Nasvytis.

2012-aisiais Londono olimpiadoje J.Bernotas užėmė 12-ąją vietą, o 2016-aisiais Rio de Žaneiro žaidynėse – 25-ąją.

2019 m. LBS išrinko kaunietį geriausiu Lietuvos buriuotoju.