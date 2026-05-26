Netektis akrobatinio skraidymo bendruomenėje – mirė lakūnė Rita Eriksonienė

Liūdną žinią socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Lietuvos akrobatinio skraidymo federacija.
„Su liūdesiu pranešame, kad paskutiniam skrydžiui pakilo ilgametė akrobatinio skraidymo sportininkė Rita Eriksonienė. Visuomet prisiminsime Tavo neblėstančią šypseną... Užuojauta artimiesiams“, – rašoma pranešime.
2018 metais birželio 23 d. R. Eriksonienė išgyveno kraupią lėktuvo avariją. Kaip rašė delfi.lt, moters pilotuojamas lėktuvas „ant žemės riedėjo per greitai, matydama, jog nusileidimo takas baigiasi, pilotė pasuko į šoną. Lėktuvas sparnu kliudė žemę, keliskart apsisuko“. Tądien akrobatinio skraidymo meistrė patyrė įvairius sužalojimus.
(be temos)
(be temos)
(be temos)