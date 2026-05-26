 Netektis akrobatinio skraidymo bendruomenėje – mirė lakūnė Rita Eriksonienė

Netektis akrobatinio skraidymo bendruomenėje – mirė lakūnė Rita Eriksonienė

2026-05-26 09:34 kauno.diena.lt inf.

Pirmadienio vakarą pranešta apie ilgametės akrobatinio skraidymo sportininkės Ritos Eriksonienės netektį.

<span>Netektis akrobatinio skraidymo bendruomenėje – mirė lakūnė Rita Eriksonienė</span>
Netektis akrobatinio skraidymo bendruomenėje – mirė lakūnė Rita Eriksonienė / Lietuvos akrobatinio skraidymo federacijos nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Liūdną žinią socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Lietuvos akrobatinio skraidymo federacija.

„Su liūdesiu pranešame, kad paskutiniam skrydžiui pakilo ilgametė akrobatinio skraidymo sportininkė Rita Eriksonienė. Visuomet prisiminsime Tavo neblėstančią šypseną... Užuojauta artimiesiams“, – rašoma pranešime.

2018 metais birželio 23 d. R. Eriksonienė išgyveno kraupią lėktuvo avariją. Kaip rašė delfi.lt, moters pilotuojamas lėktuvas „ant žemės riedėjo per greitai, matydama, jog nusileidimo takas baigiasi, pilotė pasuko į šoną. Lėktuvas sparnu kliudė žemę, keliskart apsisuko“. Tądien akrobatinio skraidymo meistrė patyrė įvairius sužalojimus.

Šiame straipsnyje:
Rita Eriksonienė
akrobatinis skraidymas
sportas
netektis

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Komentarai

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Komentarai

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Janė
Visų akrobatinių skraidytojų laukia mirtis nuo smegenų vėžio,perkrovimai labiausiai neigiamai veikia smegenų sritį... Daugelis mano pažįstamų lakūnų mirė butent nuo šių problemų.
3
-7
ANBO
kazkas negerai su tom lakunem jau antra ir neraso nuo ko
5
-3
tai
kada ir kur bus galima atsisveikinti?
3
-1
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