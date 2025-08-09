Negandos neišskyrė su rankiniu

Trauma po traumos
Kairiojo pusiau krašto pozicijoje rungtyniaujantis J. Truchanovičius „TVB Stuttgart“ komandą papildė dar 2023-iųjų vasarį, tačiau dėl traumų Vokietijos čempionate per pustrečio sezono žaidė tik dešimt rungtynių.
Pirmą kartą dešinio kelio raiščių traumą lietuvis patyrė 2023 m. spalį. Beveik metus be rankinio praleidęs žaidėjas į aikštę grįžo 2024 m. rugsėjį, bet jau per pirmą sezono mačą jam vėl trūko to paties kelio raištis.
„Jaučiuosi puikiai, treniruojuosi visa jėga. Svarbiausia, kad nejaučiu jokių traumos padarinių. Turėjau pakankamai laiko reabilitacijai ir fiziniam pasirengimui. Deja, žaisdamas kartu su komanda dar jaučiu, kad be rankinio praleidau beveik dvejus metus“, – sakė naują vienų metų sutartį su „TVB Stuttgart“ pasirašęs J. Truchanovičius.
Vokietijos čempionatą, kuriame šį sezoną, be J. Truchanovičiaus, žais ir Gerdas Babarskas („Bergischer“ komanda) bei Karolis Antanavičius („Minden“), Štutgarto rankininkai pradės rugpjūčio 31-ąją.
Praeitą sezoną „TVB Stuttgart“ užėmė 16-ąją vietą ir išsilaikė Vokietijos elito bundeslygoje.
Patirtis ir vaidmuo
„Klubo vadovai ir treneris gerai supranta mano situaciją, tad sutarėme, kad sezono pradžioje nežaisiu po 50 minučių. Pradėsime nuo 10–15 minučių ir, jeigu viskas bus gerai, palaipsniui žaidimo laikas ilgės. Man aikštėje numatytas kuklesnis, bet kokybiškesnis vaidmuo, kad pasitelkdamas patirtį galėčiau pakeisti varžybų eigą, kai to reikės“, – teigė J. Truchanovičius.
„Jonas nuėjo ilgą ir sunkų išbandymų kelią. Šiuo metu visi jo medicininiai tyrimai ir sportiniai rodikliai geresni negu bet kada anksčiau, kai jis prisijungė prie mūsų komandos. Esame įsitikinę, kad jis gali mums padėti aikštėje, viliamės, kad bus sveikas visą sezoną“, – pareiškė „TVB Stuttgart“ klubo generalinis direktorius Juergenas Schweikardtas.
„Jonas – žaidėjas su didele širdimi ir ypatingu charakteriu. Būtent tokio vaikino ir reikia mūsų komandai“, – sakė treneris Misha Kaufmannas.
Grįš į rinktinę? Galbūt
Čempionų lygos turnyrą J. Truchanovičius laimėjo 2018-aisiais su „Montpellier“ (Prancūzija) klubu.
Tačiau karjera buvo pakibusi ant plauko. 2021 m. rankininkui Kaune buvo atlikta itin sudėtinga operacija – pakoreguota kairės kojos ašis, atstatytas kelio kryžminis raištis ir kremzlės. Prireikė net pusantrų metų reabilitacijos, kol Jonas grįžo į aikštelę.
Lietuvos specialistai sportininku rūpinosi ir po pastarosios kelio traumos. Operaciją Kaune vėl atliko profesorius Rimtautas Gudas, kuris kartu su kineziterapeutu Petru Mikučioniu sudarė visą reabilitacijos programą ir reguliariai prižiūrėjo rankininko būklę ir reabilitacijos eigą.
„Įveikti dar vieną sunkią traumą prireikė tikrai labai daug fizinių ir psichologinių jėgų. Buvo du keliai – mesti rankinį arba vėl viską iškęsti. Supratau: jeigu nepabandysiu sugrįžti į rankinį, visą gyvenimą negalėsiu žiūrėti į save veidrodyje. Meilės rankiniui tebeturiu labai daug ir būčiau sau tikrai neatleidęs, kad nepabandžiau. Tai vedė į priekį, privertė kiekvieną dieną stotis iš lovos ir dirbti, nebuvo laiko guostis ar gailėtis savęs“, – tvirtino J. Truchanovičius.
Vienas geriausių pastarojo meto Lietuvos rankininkų neatmeta galimybės vėl užsivilkti ir nacionalinės rinktinės marškinėlius.
„Dabar mano tikslas – kuo ilgiau likti sveikam ir kuo greičiau pasiekti optimalią sportinę formą. Nenorėčiau rinktinėje sužaisti 10 ar 15 minučių – jai reikia atiduoti gerokai daugiau. Šiuo metu sunku prognozuoti, bet, jeigu tik kūnas leis ir būsiu reikalingas, tikrai padėsiu rinktinei“, – sakė pastarąjį kartą 2021-ųjų pavasarį pagrindinei šalies ekipai atstovavęs ir prie iškovoto kelialapio į 2022 m. Europos čempionatą daug prisidėjęs J. Truchanovičius.
