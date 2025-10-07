Mirė tituluota dvidešimtmetė gimnastė

Apie sportininkės mirtį pranešė Nacionalinis Ukrainos kūno kultūros ir sporto universitetas savo feisbuko paskyroje.
J. Chorovinkina buvo gimnastikos katedros studentė. Ji meninės gimnastikos treniruotes pradėjo lankyti labai anksti, nuo ketverių metų. Per tą laiką mergina pasiekė daug įvairių laimėjimų. 2021-aisiais metais Jelizavetai buvo suteiktas Ukrainos sporto meistrės vardas.
„Mes atsimename Lizą, kaip šviesų, gerą, nuoširdų žmogų, kuris skleidė šilumą ir įkvėpimą. Ji buvo ne tik puiki studentė, bet ir tikra savo sporto šakos – gimnastikos – fanatikė. Jos meilė sportui, atkaklumas ir nuoširdumas jautėsi kiekviename žingsnyje, kiekviename žodyje, kiekvienoje šypsenoje“, – rašoma pranešime.
Universitetas išreiškė nuoširdžią užuojautą mirusiosios artimiesiems.
Dvidešimtmetės sportininkės mirties priežastis neatskleidžiama.
