Mirė Aurimą Mockų įkvėpęs latvių keliautojas

„Šiandien mane pasiekė liūdna žinia.
Iš šio pasaulio išėjo vienas iš mano kelionės irkline valtimi per Ramųjį vandenyną įkvėpėjų, žmogus, kuris pasitelkęs tik savo fizinę jėgą sugebėjo apkeliauti visą pasaulį Karlis Krustojumas.
Ačiū jam už įkvėpimą ir iki pasimatymo ten, iš kur keliautojai niekada nebesugrįžta...“ – feisbuke rašė A. Mockus.
Jis pasidalijo ir vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas paskutinis keliautojų susitikimas Latvijoje, Rygoje.
„Mūsų susitikimo metu žinojau, kad jis buvo remisijoje po smegenų vėžio, o man baigiant savo kelionę mano komandos narys Marius Norvaišas pranešė man, kad jį ištiko insultas. Labai tikėjausi, kad išsikapstys ir kai sustiprės dar kartą su juo susitikti, bet...“ – rašė A. Mockus.
