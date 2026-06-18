Mantas Matukaitis apie suburtą stiprią komandą: nereikia taisyti to, kas nėra sugedę

Viena jų – praėjusių metų „Aurum 1006 km lenktynių“ nugalėtoja, startuosianti tuo pačiu „Audi R8 LMS GT3 EVO II“ automobiliu ir tokia pačia sudėtimi, kaip ir pernai.
Įrodyti, kad pergalė nebuvo atsitiktinė
„Nemeluosiu, laimėjus lenktynes buvo visokių minčių. Žinoma, važiuoti Palangoje norėjosi, bet galvojau, kad gal jau nebereikia burti savo komandos ir atvažiuoti tiesiog kaip lenktynininkui, išsipirkusiam vietą kitame automobilyje. Sakoma, kad vieną kartą tapus čempionu reikėtų grįžti ir įrodyti, kad tai nebuvo atsitiktinumas, bet mes jau 2024 metais pirmaudami dėl gedimo pasitraukėme, tai praėję metai ir buvo įrodymas, kad tai ne atsitiktinumas“, – pasakojo vienas iš „Bio-Circle & HSG by SWAG“ komandos vairuotojų Mantas Matukaitis. Pasak jo, įdomu grįžti į lenktynes jau turint čempionų titulą ir vėl pajusti visą jų emocijų paletę.
Sportininkas užsimena, kad grįžti į varžybas paskatino ir nuoširdus partnerių, su kuriais dirba jau ne vienus metus, o taip pat ir nuolatinis žiūrovų palaikymas.
Simboliška, kad praėjusiais metais skaičius trylika tapo sėkmę nešančiu M. Matukaičiui – būtent tiek startų lenktynininkui prireikė, kad užkoptų ant aukščiausiojo nugalėtojų pakylos laiptelio. Jis neslepia, jog ir prieš šių metų varžybas ambicijos išlieka didelės. Svarbiausia, kad trasoje būtų kuo daugiau konkurentų ir kova būtų kuo atkaklesnė.
Pilotų rikiuotė – be pakitimų
Kalbėdamas apie pasiruošimą dar vienam startui, komandą subūręs lenktynininkas sako, kad visa jos sudėtis liko visiškai tokia pati ir juokdamasis priduria, jog nereikia taisyti to, kas nėra sugedę.
Čempionų titulus sėdėdami prie vairo šiemet gins M. Matukaitis, Karolis Jovaiša ir Egidijus Gražys, o komandai vadovaus Mindaugas Valiūnas.
Kalbėdamas apie pasiruošimą lenktynėms, M. Matukaitis neslepia, jog sportinių kilometrų nebuvo tiek daug, kiek galėjo būti: „Karolis visada geros formos, nes jis, treniruodamas lenktynininkus, duoną valgo, o mes su Egidijumi turbūt būsime labiau apkerpėję. Praėjusiais metais daug treniravausi su vairavimo simuliatoriumi, bet šiemet teko padaryti pertrauką, o Egidijus šiemet pardavė savo lenktyninį automobilį, tad bus ne toks karštas kaip pernai. Turbūt konkurentams šiemet bus daugiau šansų.“
Didelę patirtį sukaupęs M. Matukaitis priduria ir tai, jog šiose lenktynėse pergalę lemia ne tik greitis. Čia reikalinga strategija, nes trasoje kiekviena geltona vėliava ar nutikusi avarija gali pakeisti įvykius kita kryptimi. Reikalingas ir žiupsnelis sėkmės bei pasitikėjimas komandos nariais.
„Tiems, kurie gal dar nesuformavo savo komandos ir galvoja važiuoti į Palangą ar ne, – labai linkiu važiuoti. Taip, tai yra ne pigu, taip, biudžetai dideli, ir Palangoje praleisti visą savaitgalį nepigu, bet nepaisant visko, Baltijos šalyse didesnio ir įspūdingesnio renginio už 1006 km lenktynes mes neturime ir, manau, neturėsime. Tai saugokime ir mylėkime tai, ką turime, o tas saugojimas pasireiškia per dalyvavimą. Tai yra šventė. Tik tada, kai organizatoriai pavargs ją rengti, suprasime, ką turėjome ir ką praradome.
Tad tikrai noriu paskatinti visus, kurie dar dvejoja. Manau, kad mūsų dalyvavimas yra labai svarbus tam, kad mes apskritai turėtumėme tokio kalibro renginį“, – baigdamas pasakojimą pridūrė M. Matukaitis ir pakvietė visus atvykti į liepos 15–18 dienomis vykstantį lenktynių festivalį Palangoje.
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