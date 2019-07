Lietuvos golbolo rinktinė olimpinės atrankos turnyre pralaimėjo turkams

Iki šiol A grupėje pirmavę lietuviai lyderių poziciją užleido turkams, kuriems tai buvo trečioji pergalė iš tiek pat galimų.

Rungtynių eigai didelę įtaką padarė pirmosios minutės, kai Lietuvos rinktinė praleido du greitus įvarčius. Netrukus turkai pasižymėjo trečią kartą. Ir nors po keitimo aikštėje pasirodžiusiam Mantui Panovui pavyko rezultatą sušvelninti, turkai smogė atgal ir pirmą kėlinį laimėjo 5:1.

Po pertraukos M. Panovas tapo tikru turkų galvos skausmu – pasižymėjo dar tris kartus. Vis dėlto varžovai atsakydavo taikliais šūviais ir neprisileido lietuvių arčiau nei trimis įvarčiais, o dvikovos pabaigoje nutolo ir finalinė sirena užfiksavo Turkijos rinktinės pergalę 12:4.

„Tragedijos dėl turnyrinės padėties tikrai nėra, bet šios dienos žaidimas, sprendimai ir psichologinis nusiteikimas kelia nerimą. Ypač jeigu norime eiti toli. Taip žaidžiant galima pralaimėt bet kam. Aš labai tikiuosi, kad čia mums tik šiandien taip nesisekė. Komanda labai norėjo laimėti, bet, kaip aš sakau, ne aikštėje, o už jos ribų. Pradžia lėmė daug. Mariaus Zibolio baudiniai tokie abejotini paskirti, po to neįmušti baudiniai. Tada mes ir subyrėjome, o su tiek klaidų, tokiais sprendimais ir tokia gynyba šansų nebuvo. Buvo akcentuojama, kad turime žaisti be įtampos, laisvai, bet mes to nepadarėme. Prieš turkus su tokiu žaidimu – be variantų“, – problemas mače su Turkija vardino V. Gecevičius.

„Nedaug kas mums šiandien sekėsi. Didžiausia problema buvo tai, kad mums nepavyko pralaužti turkų gynybos. Be to, pradžioje prasileidome baudinių, o patys jų nerealizavome. Daug dalykų susidėjo ir atvedė mus į tokį rezultatą“, –rungtynes apibendrino Justas Pažarauskas.

Lietuvos rinktinės puolimo lyderis J. Pažarauskas buvo sunkiai atpažįstamas. Jis pirmą kartą šiame turnyre aikštę paliko su nuliu įvarčių sąskaitoje.

„Reikia išanalizuoti rungtynes ir pažiūrėti, ar tie mano metimai buvo kitokie nei vakar ar užvakar. Bandžiau viską: ir vienokius, ir kitokius metimus, bet didesnio pavojaus turkams taip ir nepavyko sukelti“, – apie asmeninį pasirodymą sakė J. Pažarauskas.

Tuo metu V. Gecevičius įsitikinęs, kad jo auklėtiniui tiesiog pasitaikė nesėkminga diena.

„Manau, kad Justui buvo bloga diena. Nebuvo taiklumo, tikslumo. Buvo visiškai ne jo metimai, o jeigu jo metimų nėra... Dvi dienas jo metimai buvo ir viskas veikė gerai. Ramiai viską išanalizuosime, pakalbėsime, kodėl taip atsitiko. Tiesiog ne jo diena“, – sakė V. Gecevičius.

Penktadienį Lietuvos rinktinės laukia viena A grupės autsaiderių Graikijos komanda.

Turnyre JAV dėl dviejų kelialapių į 2020 metų Tokijo paralimpines žaidynes kovoja 14 šalių komandos.

Bilietus į Tokiją jau turi paralimpinio turnyro šeimininkė Japonija ir 2018 metų pasaulio čempionato prizininkės Vokietija, Brazilija ir Belgija. Tokijo paralimpinėse žaidynėse varžysis 10 komandų.