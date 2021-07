Lietuvos dviračių treko karalienė Tokijuje sau palinkėtų šaltakraujiškumo

Nori patikrinti jėgas

"Šiuo metu man labai intensyvus laikotarpis. Nuotaika pakili, treniruotės vyksta sklandžiai. Nekantriai laukiame varžybų Sankt Peterburge – jų labai reikia, noriu priprasti prie streso, pasitikrinti jėgas. Pastaruoju metu kiekvienas startas sportininkui – lyg dovana", – sakė S.Krupeckaitė.

Lietuvos dviračių treko karalienė per savo karjerą dalyvavo keturiose olimpinėse žaidynėse – 2004 m. Atėnuose (4 ir 7 vietos), 2008 m. Pekine (8 vieta), 2012 m. Londone (5 ir 7 vietos) ir 2016 m. Rio de Žaneire (7 ir 12 vietos).

"Tai labai glosto savimeilę, tačiau nuopelnas – ne vien mano. Treneris Dmitrijus Leopoldas neleidžia atsipalaiduoti – vis stumia, ridena mane į priekį, taip pat mane supa gausi komanda – nuo valdžios atstovų iki klubo darbuotojų. Todėl dviratis ir toliau važiuoja", – kalbėjo Simona.

Tokijuje – trys rungtys

38-erių metų dviratininkė savo įspūdingoje trofėjų kolekcijoje kol kas dar neturi olimpinių žaidynių medalio.

"Olimpiada – kitokios varžybos nei pasaulio ar Europos čempionatai, pasaulio taurės lenktynės. Manau, kad iki olimpinio medalio labiausiai pritrūko savitvardos, nes kuo daugiau nori, tuo mažiau gauni, – teigė dviratininkė. – Vykdama į Rio de Žaneirą sakiau, kad tikrai nesijaudinsiu, viskas bus gerai. Dabar irgi galiu pasakyti tą patį. Suprantu, kad audras, kurios kunkuliuoja žmogaus viduje, jam važiuojant treko takeliu, labai sudėtinga sutramdyti, tai ir man itin sunku. Kiti iš starto jaudulio įsikrauna energijos, o aš sudegu. Tokijuje sau palinkėčiau šaltakraujiškumo", – dalijosi mintimis S.Krupeckaitė.

Japonijos sostinėje Simona dalyvaus komandų sprinto (kartu su Migle Marozaite) ir individualiose sprinto bei keirino rungtyse.

"Laukia sudėtinga aklimatizacija, karštis, drėgmė, bet sąlygos visiems bus vienodos. To neakcentuoju ir negalvoju, kas bus blogai. Tiesiog darysime tai, ką privalome ir mokame. Stengsimės pasirodyti kuo geriau", – pabrėžė dviratininkė.

Vairuos ne vien dviratį

Lietuvai suteikta teisė organizuoti vieną iš šešių naujo formato Tarptautinės dviračių sąjungos (UCI) treko Čempionų lygos varžybų etapų. Jis numatytas šių metų lapkričio 27-ąją Panevėžyje, "Cido" arenoje.

Dukart pasaulio ir triskart Europos čempionė, Europos žaidynių laimėtoja, buvusi pasaulio rekordininkė ir 37 medalius pasaulio taurės varžybose iškovojusi S.Krupeckaitė – viena Čempionų lygos ambasadorių.

Lietuvos dviračių sporto federacijos (LDSF) techninio rėmėjo – automobilių "Škoda" importuotojos ir šio prekės ženklo atstovės Lietuvoje bendrovės ARX – rinkodaros ir komunikacijos vadovas Linas Barščevičius įteikė S.Krupeckaitei automobilio "Škoda Octavia Combi" raktelius. ARX suteikė galimybę dviratininkei naudotis šia transporto priemone rengiantis olimpinėms žaidynėms ir kitoms varžyboms.

"Linkiu tvirtos sveikatos, išvengti traumų, lauksime gerų rezultatų", – sakė L.Barščevičius.

Mecenatų dovana – laikrodis

Neseniai su LDSF partnerystės sutartį rinkodaros srityje sudariusi bendrovė "Koliz Vostok" tapo S.Krupeckaitės mecenate.

"Vostok-Europe" logotipas puikuosis ant sportininkei specialiai Čempionų lygos varžyboms kurto kostiumo. Išskirtinės kokybės laikrodžius "Vostok-Europe" kuriančios ir gaminančios bendrovės vykdomasis direktorius Igoris Zubovskis įteikė olimpietei laikrodį.

"Mūsų šūkis – "Watches for Going to Extremes!", ir iki šiol bendradarbiavome su techninių sporto šakų atstovais. Dviračių sportas – pirma olimpinė sporto šaka, su kuria užmezgėme ryšius. Jau sukūrėme specialią seriją laikrodžių Lietuvos dviračių sporto čempionatų prizininkams su LDSF simbolika. Tikimės, kad mūsų laikrodis patiks tiek Simonai, tiek kitiems dviračių sporto lyderiams", – vylėsi I.Zubovskis.