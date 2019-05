Lietuvos bekelės lenktynių čempionatas: klaidų neišvengė ir lyderiai

Važiavo naktį

Antrame "4x4 Perimetro" etape Švenčionių rajone buvo visko: ir paklydimų, ir incidentų, o klaidų neišvengė net labiausiai patyrę sportininkai. O tai pakėlė šių varžybų intrigą į aukščiausią lygmenį.

Šis etapas išskirtinis tuo, kad pirmas jo ruožas vyko naktį – visų klasių dalyviams reikėjo orientuotis tamsiu paros metu klaidžiuose Švenčionių miškuose. Ypač nelengva buvo "Sport" klasės visureigiams ir motociklininkams – jiems naktį reikėjo įveikti klaidumu garsėjančio Pabradės poligono teritorijoje sudarytą trasą.

Kitą dieną sportininkams reikėjo įveikti dar du greičio ruožus ir rytinis buvo lemtingas "Hummer" ekipažui. V.Paškevičius su G.Vercinsku apie 10 minučių klaidžiojo trasoje ir to užteko, kad juos pralenktų patyręs latvio ir ruso ekipažas su "Toyota Hilux" – Aleksandras Želudovas ir Antonas Nikolajevas.

Lietuviai atsiliko

Čia laiko dairytis į apylinkes ar tiesiog važiuoti neskubant neišėjo – 300 km orientaciniams ruožams įveikti skirta tiek laiko, kad sustoti nėra kada.

Paskutiniame, trečiame etape, lietuviai vėl buvo pirmi, tačiau prarasto laiko kompensuoti nepavyko – "Sport" klasėje greičiausiais pripažinti pirmą kartą Lietuvoje besivaržantys svečiai, visus ruožus įveikę per 3 val. 4 min. 51 sek.

Lietuvių ekipažas nuo jų atsiliko mažiau nei 2 min. Trečią vietą "Sport" klasėje užėmė Virginijus Narauskas ir Gytis Jackūnas, važiavę su "Mitsubishi Pajero". "Enduro" ir ATV klasių motociklininkai varžėsi tose pačiose trasose. "Enduro" pirmą vietą užėmė Andrius Liškus ("Honda CRF450X"), nugalėjęs ir naktiniame etape. Antras liko Vytautas Radzevičius (KTM EXC500), trečias – Laurynas Avyžius (KTM EXC350). ATV (keturračių motociklų) klasėje greičiausias buvo Dalius Olechnavičius ("Can am Renegade"), antrą vietą užėmė Romualdas Karužis ("Yamaha Grizzly"), o trečias liko Laisvydas Kancius ("Can am Outlander").

Turėjo skubėti

"Extreme" klasės dalyviai varžėsi greičio ir orientaciniuose ruožuose, o "Tourism" ir "Mototourism" – tik orientaciniuose. Pastarųjų klasių pavadinimai, kaip juokavo dalyviai, yra šiek tiek neteisingi, nes turizmas paprastai įsivaizduojamas kiek kitaip. O čia laiko dairytis į apylinkes ar tiesiog važiuoti neskubant neišėjo – 300 km orientaciniams ruožams įveikti skirta tiek laiko, kad sustoti nėra kada.

Švenčionių apylinkėse ilgą laiką nelijo: trasos buvo įveikiamos daugeliui visureigių, tačiau sudėtingos ekipažų navigatoriams – tiek Pabradės poligono apylinkėse, tiek naktiniame etape bene kiekvienas šių klasių dalyvis buvo paklydęs, o dalis šių ruožų net nebaigė – supratę, kad niekaip nesuspės įveikti trasos per tam numatytą laiką, važiavo tiesiai į finišą.

"Extreme" klasėje vilčių varžovams nepaliko Egidijaus ir Andriaus Puidokų ekipažas su "Isuzu Trooper" – jie nugalėjo trijuose iš keturių šios klasės ruožų. Antroje vietoje liko Raimondas Greičius ir Virginijus Trakšelis ("Nissan Terrano"), trečioje – Rolandas Milašius ir Andrius Krivickas ("Opel Monterey").

"Tourism" klasėje kova buvo itin permaininga. Visuose trijuose orientaciniuose ruožuose nugalėjo skirtingi ekipažai, o pirmą vietą antrame "4x4 Perimetro" etape užėmė Darius Grinys su Mindaugu Jankumi ("Toyota FJ Cruiser 400"), kuriems tokia pozicija po pirmos dienos nė nekvepėjo – naktiniame etape jie užėmė tik 9 vietą. Antri "Tourism" klasėje liko Jonas ir Vytautas Venclovai ("Mercedes-Benz ML"), treti – Mindaugas Aškelėnas ir Raminta Grigaitytė ("Toyota Land Cruiser")."Mototourism" klasėje visų ruožų finišą pasiekė vienintelė Dariaus Lesnikausko ir Sigito Draukšos komanda.