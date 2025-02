Lietuvis pasiekė neįtikėtinų rekordų: esu paprastas žmogus iš gatvės

Plačiau apie visus pasiekimus papasakojo pasaulio Gineso rekordininkas, asmeninis treneris Marius Praniauskas.

— Koks yra naujausias jūsų pelnytas Gineso rekordas?

— Balansavimas ant kamuolio viena ranka ir atkeltas 40 kg svoris.

— Ar nuo jaunystės toks buvote?

— Būdamas 13 metų pradėjau sportuoti, mokiausi iš „YouTube“ vaizdo įrašų, nes neturėjau trenerio. Viskas, ką šiuo metu matote, yra tiesiog mano asmeninis interesas.

— Už ką, kur ir kaip yra fiksuoti visi rekordai?

— Iš tikrųjų, kai nori pasiekti rekordą, pirmiausia, turi apie jį pasidomėti ir pateikti oficialią užklausą. Po trijų mėnesių jie atsiunčia tam tikras gaires, kaip reikėtų viską atlikti – kiek kamerų reikia, kiek žmonių būtina turėti, bent jau du privalo būti.

— Kaip žinoti, kad tie žmonės nešališki?

— Internete paskelbi ir galbūt atsiranda žmonių, kurie norėtų dalyvauti. Smagu tiek man, tiek jiems pamatyti tokį pasiekimą.

— Ant vienos rankos išlaikėte beveik minutę ir 8 sekundes. Pasaulyje niekas to dar nėra daręs, ar ne?

— Tai jau buvo padaryta, tačiau aš pagerinau ankstesnį rekordą. Jį buvo pasiekęs anglas – jei neklystu, jo rezultatas buvo 52 sekundės.

— Kodėl nusprendėte užsiimti tokia veikla?

— Sportuodamas ant skersinių norėjau kažko daugiau. Kūnas sustiprėjo, atsirado noras dalyvauti varžybose ir siekti naujų iššūkių. Turiu tris traumas – teko iškęsti tris kojos operacijas. Dėl to po kurio laiko ieškojau naujų galimybių ir išbandžiau save kitose srityse.

— Kai kurie žmonės po traumų mano, kad tai jau pabaiga.

— Aš taip pat taip galvojau. Tačiau kūnas buvo paruoštas, įgūdžiai liko ir norėjosi siekti daugiau. Netikėtai draugas pasiūlė pasidomėti Gineso rekordais, nes matė, kad mano motyvacija blėsta. Iš tikrųjų sporte labai sunku išlaikyti aukštą lygį. Kasdien treniruojuosi po 4–5 val. per dieną.

— Kokia yra jūsų treniruočių filosofija?

— Dabar mane įkvepia tiek vaizdo įrašai, kuriuos pats matau, tiek prisiminimai, nuo ko pradėjau. Taip pat įkvėpimo suteikia žmonės, kurie lygiuojasi į mane. Rekordai gimė iš noro parodyti, kad nesu profesionalas – nei gimnastas, nei cirko artistas. Esu paprastas žmogus iš gatvės, kuris siekė daugiau. Per ilgą laiką viskas susiformavo natūraliai. Mano tikslas pirmiausia buvo varžybos, tada pasirodymai, o vėliau – rekordai. Žmogui, atėjusiam pas mane, tikslai gali būti paprastesni.

— Kur slypi malonumas stovėti ant rankų?

— Pirmos akimirkos, kai pajunti, kad gali balansuoti be sienos ar trenerio pagalbos.

— Ar tai sveika žmogaus kūnui?

— Nėra visiškai sveika. Iš pradžių jaučiamas stiprus spaudimas galvoje, bet laikui bėgant pojūtis gerėja. Visame pasaulyje yra daug tokių artistų kaip aš, ir jie nesiskundžia sveikata.

— Ar Gineso rekordai yra kažkaip monetizuojami?

— Ne. Atvirkščiai – daugiau atiduodu nei gaunu. Man tai garbė, taip pat ir Lietuvai. Iš to neuždirbu, o be to, patvirtinimo procesai yra labai ilgi. Jei nori, kad viskas būtų patvirtinta greičiau, reikia nemažai sumokėti.