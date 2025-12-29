Lietuvis bandys perimti iš serbo čempiono diržą

Susikaus Kaune
2026-ųjų vasario 21-ąją Kaune vyksiančiame UTMA-17 turnyre jėgas išmėgins kaunietis Nauris Lukošiūnas ir serbas Nikola Cvetkovičius, rašoma UTMA pranešime.
Tai bus svorio kategorijos iki 75 kg atletų mūšis dėl UTMA čempiono titulo, kuris šiuo metu priklauso N. Cvetkovičiui. Kova vyks pagal kikbokso taisykles, numatyti 5 raundai.
Šiemet rugsėjį Raimondas Avlasevičius turėjo ginti UTMA kikbokso čempiono titulą prieš revanšo siekusį N. Lukošiūną. Tačiau, iki kovos likus maždaug mėnesiui, N. Lukošiūnas patyrė traumą.
„Kai tik išsigydžiau, iškart grįžau į salę ir treniravausi. Jaučiuosi gerai, ranka pasveikusi, niekas netrukdo ruoštis varžyboms. Persiorientuoti psichologiškai net ir nereikėjo, nebuvo jokios duobės. Suprantu šį sportą, priimu jį tokį, koks yra. Esame profesionalai“, – teigė N. Lukošiūnas.
Rugsėjį į N. Lukošiūno vietą stojo N. Cvetkovičius, kuris jau buvo debiutavęs UTMA-9 turnyre, kai du kartus į nokdauną siuntė ir užtikrintai įveikė Martyną Jasiūną. Galiausiai UTMA-13 turnyre triumfavęs N. Cvetkovičius (įveikė R. Avlasevičių) tapo pirmuoju užsienio kovotoju, pasiekusiu šią kartelę.
Ypatingas iššūkis
„Mūsų organizacijai labai svarbu išlaikyti tarptautiškumą, tad džiaugiamės, kad turime čempioną užsienietį. Tačiau itin svarbu pabrėžti, kad N. Cvetkovičiaus kova dėl titulo vyko įdomiai – R. Avlasevičius pirmavo, bet patyrė traumą. Taisyklės yra taisyklės. Bus labai įdomu, kaip serbas atrodys prieš N. Lukošiūną – ar čempiono diržas liks pas Nikola, ar trofėjų pasiims Nauris“, – svarstė UTMA vadovas Viktoras Gecas.
„Ginti titulą – reikšmingas iššūkis, ypač dėl to, kaip susiklostė kova dėl jo. Labai noriu vėl sugrįžti į Lietuvą, čia geri kovotojai. Nesu lietuvis, tad visada turiu ką čia įrodyti“, – kalbėjo N. Cvetkovičius.
Bus labai įdomu: ar čempiono diržas liks pas Nikola, ar trofėjų pasiims Nauris.
„Neišskirčiau, kad jis yra geresnis už kitus, kuriuos esu sutikęs. Tiesiog jo savita kovos stilistika nepatogi oponentams, jis moka prisitaikyti prie varžovo manieros. Manau, kad bus labai įdomu išbandyti savo stilių ir bandyti jį primesti Nikolai“, – dėstė N. Lukošiūnas.
„Nauris – jaunas, gali ieškoti progų galingam smūgiui, bet jis ateis ir pamatys, kad mėgina atsikąsti daugiau, nei gali sukramtyti. Taip tikrai nutiks. Jau esu parodęs sirgaliams: net jei atsilieku, esu pavojingas“, – teigė N. Cvetkovičius.
Bus daug veiksmo
„Čempiono diržas – viena didžiausių mano svajonių. Tai – įrodymas, kad esi pajėgiausias tarp savo kategorijos kovotojų vienoje stipriausių Europos organizacijų“, – sakė N. Lukošiūnas.
N. Cvetkovičius yra tikras, kad čempiono diržas liks jo rankose.
„Vasario 21-ąją mano UTMA čempiono diržas vėl tikrai grįš į Serbiją. Manau, kad šį titulą ginsiu dar vieną kartą, o vėliau mėginsiu medžioti svorio kategorijos iki 77 kg čempiono diržą“, – tvirtino N. Cvetkovičius.
„Manau, kad mūsų akistata bus įdomi – taktiška, techniška, daug veiksmo, atakų. Nei aš, nei serbas nevengiame kovos, tai turėtų patikti žiūrovams“, – kalbėjo N. Lukošiūnas.
V. Gecas pabrėžė, kad dvikova, kai ginamas titulas, koviniame sporte visada atsijoja pelus nuo grūdų.
„Yra geras posakis: čempionu tampi tada, kai ne tik iškovoji diržą, bet jį ir apgini. Pažiūrėsime, ar N. Cvetkovičius sugebės tą padaryti“, – reziumavo V. Gecas.
UTMA-17 turnyras Kaune bus jau antrasis 2026-aisiais, nes sausio 31-ąją Vilniuje nugriaudės UTMA-16.
„Renginyje sostinėje turėtų pasirodyti ir Sergejus Maslobojevas, ir Dominykas Dirkstys, po pertraukos sugrįžtantis Mindaugas Narauskas, bus keli stiprūs debiutantai“, – užsiminė V. Gecas.
