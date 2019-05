Lenktynininkas R. Baciuška: liūdna, kad teko taip išsiskirti

Rokas Baciuška, pernai pirmą kartą į Lietuvą parvežęs pasaulio ralio kroso "Super1600" klasės aukščiausią apdovanojimą, ne per seniausiai visus šokiravo žinia, kad palieka lietuvių "Esmotorsport-Labas Gas" komandą.

Kaip interviu dienraščiui pripažino sportininkas, viską pakeitė vienas nemalonus skambutis. Kol kas panašu, kad viltis kovoti dėl trofėjų pasaulio ralio kroso trasose šį sezoną teks palaidoti, tačiau R.Baciuška žada savo gerbėjus dar nustebinti.

– Sprendimas trauktis iš Ernesto Staponkaus vadovaujamos komandos buvo netikėtas visai automobilių sporto bendruomenei. Kiek ilgai jis brendo, žinant, kad sezonas tik įsibėgėja, o su komanda pravažiuoti tik keli etapai?

– Nežinau, kiek jį brandino Ernestas, bet, kalbant laiko terminais, mes dar pirmadienį, prieš porą savaičių, dalyvavome testuose Prancūzijoje ir neplanavome grįžti namo, nes jau trečiadienį reikėjo būti Belgijoje ir dalyvauti lenktynėse. Kaip jau žinote, taip, deja, neįvyko. Antradienį vėlai vakare sulaukėme skambučio, kad mūsų Belgijoje nereikės. Iš pradžių pagalvojau, kad tai nevykęs pokštas. Dėl visa ko atvykome į Belgiją, bet ten paaiškėjo, kad tikrai nedalyvausime lenktynėse.

– Sezono pradžia nebuvo labai sklandi. Kokios priežastys?

– Priežasčių galima rasti nemažai. Kol kas apima dvejopi jausmai. Barselonoje nuo mūsų tiesiog nusisuko sėkmė. Negana to, komandos inžinieriai visiškai pasimetė reguliuodami automobilį, todėl man teko ne važiuoti, o kovoti su automobiliu. Jeigu nuoširdžiai, automobilis bent kol kas neatrodo itin konkurencingas. Be to, yra problemų dėl aušinimo – jo variklis, esant karštam orui, linkęs perkaisti. Būtent šis faktas ir paaiškėjo Abu Dabyje.

– Ar prastesni pirmųjų čempionato etapų startai netapo konfliktų priežastimi komandoje?

– Nepavadinčiau to konfliktais. Tiesiog komandos savininko duoti pažadai smarkiai prasilenkė su realybe. Kai paprašėme arba laikytis sutartų sąlygų, arba ieškoti kažkokių bendrų sprendimų, kaip tai išspręsti, gavome smūgį į nugarą. Tačiau nenorėčiau daugiau komentuoti ir leistis į detales, nes tai konfidencialu.

– Galbūt pervertinai savo galimybes po vieno sezono "Super1600" klasėje šokti į aukščiausią, kurioje važiuoja nebe pirmus metus tokią techniką valdantys sportininkai?

– Nemanau, kad pervertinome galimybes. Tai įrodo trasos įveikimo laikas lenktynėse ir testų metu. Testų Austrijoje metu mano vieno rato įveikimo laikas buvo geresnis negu patyrusio Kevino Abbringo. Vienintelis mano trūkumas šiandien – patirtis ir nuvažiuotų kilometrų skaičius "Supercar" kategorijos automobiliu.

– Kaip vertinate startus pirmuosiuose "WorldRX" etapuose?

– Pirmosios lenktynės parodė, kad esu pajėgus kautis finale. Kautis su pasaulio čempionato senbuviais sunku, bet įmanoma. Dėl to šiuo metu ieškome komandos su konkurencingu automobiliu.

– Kokie ateities planai piešiami toliau – ieškote vietos kokioje nors ralio kroso komandoje, dalyvaujančioje čempionate, ar bandysite ieškoti technikos sau ir startuoti individualiai?

– Kol kas svarstome įvairius variantus. Šiuo metu aišku, kad kovoti visame pasaulio čempionate nebeliko prasmės. Netikėtai praradome lenktynes "Spa" trasoje Belgijoje, dabar jau per vėlu teikti paraišką į lenktynes Silverstone, paraiškos padavimo terminas Norvegijos etapui taip pat baigėsi. Dėl to kovoti bendroje įskaitoje nebeliko prasmės. Deramės su keturiomis komandomis dėl galimybės dalyvauti bent keleriose lenktynėse ir daug treniruosimės bei ruošimės kitam sezonui.

– Socialiniuose tinkluose matome ir nuotraukas šalia žiedinių lenktynių bolidų. Ar tai reiškia, kad galime išvysti jus prie žiedinių lenktynių automobilio vairo?

– Kol kas negaliu komentuoti apie žiedines lenktynes, bet sezono eigoje mano gerbėjai labai nustebs. Tikiuosi, maloniai.

– Šiek tiek jaunesnis jūsų kolega Gustas Grinbergas šiemet suka ratus ELMS varžybose. Gal yra minčių suvienyti jėgas bendram projektui?

– Nesvarstau tokios galimybės. Lenktyniauti ELMS čempionate turėjau pasiūlymą, ir tai man nebūtų kainavę nė cento, bet atmetėme šią galimybę. Šiandien noriu siekti aukščiausių tikslų pasaulio čempionate. Vienintelė reali galimybė kovoti dėl pasaulio čempiono titulo yra ralio kroso varžybose. Kiti trys pasaulio čempionatai mums yra neįkandami finansiškai.

– Visi jus prisimena ir kaip gerą kartingo meistrą, demonstravusį puikius rezultatus. Ar kartingas nepamirštas ir ar jis negali tapti šio sezono alternatyva "WorldRX"?

– Tai ne alternatyva. Šiais metais planuoju dalyvauti ir kartingų pasaulio čempionate, jau dalyvavau dvejose lenktynėse Italijoje ir keliuose testuose. Tačiau dėl pasaulio ralio kroso čempionato neplanavau kartingo sportui skirti tiek daug dėmesio kaip anksčiau.

– Ar apskritai yra įsipareigojimas partneriams, rėmėjams ar dar kažkam, kad šį sezoną dalyvausite kokiose nors automobilių sporto varžybose, ar gali būti, kad iki sezono pabaigos nedalyvaustie lenktynių serijose?

– Konkrečių įsipareigojimų neturiu. Mūsų rėmėjai mumis patikėjo, kad dalyvausime visame pasaulio ralio kroso čempionate ir šiam čempionatui biudžetą turime. Rėmėjai mumis tiki ir kol kas pritaria beveik bet kuriam mūsų planui. Tačiau pagrindinis tikslas vis tiek lieka – kova dėl pasaulio čempionato aukščiausių pozicijų. Gaila, kad ne šiemet...