Ledo ritulio pulsas: kauniečiai – lyderiai, nors pralaimėjo

Vilniečiai įveikė kauniečius jų aikštėje 5:3, tačiau "Kaunas Hockey" klubas išsilaikė lyderio pozicijoje.

Itin emocingas buvo antras kėlinys: mačo teisėjai nubaudė septynis abiejų ekipų žaidėjus, o Jevgenijui Čugajui ir Vasilijui Fedotovui (abu – "Kaunas Hockey") bei Andriui Kaminskui ("Hockey Punks") skyrė 12–14 minučių baudas.

Trečią kėlinį Kauno ledo ritulininkai buvo persvėrę rezultatą savo naudai – 3:2, tačiau iniciatyvos neįtvirtino.

"Kai susitinka dvi stipriausios komandos, natūralu, kad baudos minučių būna nemažai. Taip pat norėčiau paprašyti visų sirgalių elgtis pagarbiau – mes išgirstame daug necenzūrinių žodžių, tai sukuria netinkamą varžybų atmosferą", – sakė "Hockey Punks" ekipos treneris Mindaugas Kieras.

"Kovojo vienas kito verti varžovai. Teisėjai leido žaisti kietai. Mums šiek tiek pritrūko sėkmės, be to, labai patikimai žaidė vilniečių vartininkas. Per treniruotes padirbėsime, kad ateityje geriau realizuotume kiekybinę persvarą", – kalbėjo "Kaunas Hockey" strategas Aleksandras Michejonokas.

Jungtinė Kauno "Baltų ainių" ir "Klaipėdos" komanda 3:6 nusileido Vilniaus "Geležiniam vilkui".

Gruodžio 9-ąją "Baltų ainių-Klaipėdos" ekipa Kauno ledo arenoje išmėgins jėgas su "Hockey Punks", o 11 d. ten pat – su "Kaunas Hockey".

Statistika

"Kaunas Hockey"–"Hockey Punks" 3:5 (0:1, 1:1, 2:3). Įvarčiai: 9 min. P.Verenis (0:1), 21 min. E.Čekmariovas (1:1), 39 min. E.Rybakovas (1:2), 43 min. V.Jagelavičius (2:2), 45 min. A.Katulis (3:2), 49 min. S.Markovskis (3:3), 58 min. E.Steponavičius (3:4), 60 min. A.Bendžius (3:5). Ritulio metimai – 46 ir 44, atremta metimų – 88,64 proc. ir 93,48 proc. Baudos minutės – 34 ir 59.

"Baltų ainiai-Klaipėda"–"Geležinis vilkas" 3:6 (0:1, 1:5, 2:0). Įvarčiai: 9 min. P.Misiukas (0:1), 24 min. E.Boroška (0:2), 25 min. P.Misiukas (0:3), 31 min. K.Kubilius (0:4), 32 min. D.Bisturys (0:5), 33 min. S.Bakus (1:5), 39 min. O.Oleinikas (1:6), 43 min. R.Šalajevas (2:6), 60 min. M.Marcinkevičius (3:6). Ritulio metimai – 31 ir 52, atremta metimų – 88,46 proc. ir 90,32 proc. Baudos minutės – 12 ir 26.

Turnyro lentelė

1. "Kaunas Hockey" 17 55:27

2. "Hockey Punks" 13 37:23

3. "Geležinis vilkas" 13 32:38

4. "Baltų ainiai-Klaipėda" 2 14:50