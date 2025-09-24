Ketvirtoje „Stanionis. Čempiono kelias“ dalyje – emocijos po kovos ir naujas etapas Lietuvoje

Šiame filme pasakojama apie buvusį WBA pasaulio bokso čempioną Eimantą Stanionį, jo pasiruošimą kovai, svorio metimą ir emocijas.
Taip pat filme kalbinami ir E. Stanionio žmona Emilija, treneriai Marvinas Somodio ir Vidas Bružas, treniruočių partneris Robertas Liorančas, UTMA vadovas Viktoras Gecas bei kiti.
Ketvirtoje dalyje tęsiasi E. Stanionio istorija už Atlanto – kova su Jaronu Ennisu, emocijos po patirto pralaimėjimo, užkulisiai po kovos, vaiko gimimo laukimas. Taip pat šioje dalyje E. Stanionis sugrįžta į Lietuvą, dalinasi savo išgyvenimais po patirto pirmo pralaimėjimo karjeroje, džiaugiasi, jog turės galimybę išpildyti savo svajonę – kovoti Lietuvoje.
Priminsime, jog E. Stanionis savo svajonę išpildys šeštadienį, rugsėjo 27 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje, kuomet žengs į ringą prieš Pietų Afrikos Respublikos boksininką Jebulani Makhense.
Ketvirtoji ir finalinė filmo „Stanionis. Čempiono kelias“ dalis:
