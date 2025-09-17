Antroje filmo „Stanionis. Čempiono kelias“ dalyje – dar daugiau užkulisių

Taip pat šioje dalyje rodoma, kaip E. Stanionis dirba su savo treneriu Marvinu Samodio, bei atvykstantis jo strategas iš Lietuvos Vidas Bružas, kuris pasakoja apie visas pasiruošimo subtilybes.
Galiausiai matoma ir spaudos konferencija su Jaronu Ennisu, kurioje nuskambėjo garsioji E. Stanionio frazė „all gas“.
Priminsime, jog E. Stanionis sugrįš į ringą jau visai netrukus – „UTMA 13 X Stanionis Promotions“ turnyre rugsėjo 27 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje lietuvis įgyvendins savo svajonę – pagaliau kovos Lietuvoje.
