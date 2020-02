Kelyje į Tokiją – labai svarbi stotelė Berlyne

Rinktinėje – keturiese

S.Krupeckaitė ir Miglė Marozaitė, Olivija Baleišytė bei Vasilijus Lendelis išmėgins jėgas šiandien Berlyne (Vokietija) prasidėsiančiame 117-ajame pasaulio dviračių treko čempionate – paskutinėse atrankos į Tokijo olimpines žaidynes varžybose.

Mūsų šalies rinktinės lyderei S.Krupeckaitei tai bus jau 16-osios pasaulio pirmenybės. 2003-iaisiais pasaulio čempionate debiutavusi S.Krupeckaitė planuoja dalyvauti sprinto, keirino ir komandų sprinto rungtyse.

M.Marozaitė (sprintas, komandų sprintas) pasaulio pirmenybėse dalyvaus penktą kartą, o O.Baleišytė (daugiakovė, skrečas) ir V.Lendelis (sprintas) – ketvirtą.

Varžovės irgi turi vilčių

Olimpinė dviračių treko atranka vyko nuo 2018-ųjų liepos 6-osios. Moterų komandų sprinto reitingų lentelėje Lietuvos ekipa (S.Krupeckaitė ir M.Marozaitė) – septintoje vietoje. Į Tokiją vyks aštuonios komandos.

Lietuvės, turinčios 3 890 taškų, aštuntoje vietoje esančias lenkes lenkia penkiolika taškų, devintą poziciją užimančią Naujosios Zelandijos ekipą – 200, o ukrainietes (dešimta vieta) – 375 tšk.

Grėsmingiausios konkurentės – Naujosios Zelandijos dviratininkės. Simona ir Miglė pralaimėti lenkėms dar gali, bet pralaimėjimas ir Naujosios Zelandijos atstovėms nublokštų lietuves į devintą vietą.

Jei S.Krupeckaitė ir M.Marozaitė neiškris iš aštuntuko, jos olimpinėse žaidynėse galės dar dalyvauti sprinto ir keirino rungtyse.

Daugiakovininkė O.Baleišytė šiuo metu kovoje dėl olimpinio kelialapio yra per žingsnį nuo tikslo. Svarbiausia užduotis Berlyne – bent dviem pozicijomis būti aukščiau už Šveicarijos atstovę.

Treniravosi Kolumbijoje

"Simona ir Miglė negali atsipalaiduoti – laukia rimta kova. Dvejus metus didžiausią dėmesį skyrėme komandų sprintui, todėl šiek tiek nukentėjo individualaus sprinto ir keirino rezultatai. Olivija tikrai pajėgi aplenkti šveicarę, o V.Lendelis galimybių iškovoti kelialapį į olimpines žaidynes praktiškai nebeturi, nebent taptų pasaulio čempionu. Trys kelialapiai į olimpines žaidynes būtų geras pasiekimas", – sakė Lietuvos dviračių treko rinktinės vyriausiasis treneris Dmitrijus Leopoldas.

Keturių olimpinių žaidynių dalyvė S.Krupeckaitė pripažino, kad jos ir M.Marozaitės duetas dar nėra darnus.

"Kolumbijoje pirmą dalį treniruočių stovyklos, kuri vyko 2 500 m aukštyje virš jūros lygio, skyrėme komandų sprintui, nes rengėmės pasaulio taurės varžybų etapui Kanadoje. Vėliau dėmesį sutelkėme greičio pratyboms. Iki tobulumo – labai toli. Kartais per treniruotes viskas būna neblogai, bet per varžybas to pakartoti nepavyksta. Yra daug techninių dalykų, kuriuos paprasčiausiai reikia nugludinti", – teigė Simona, iki šiol pasaulio čempionatuose iškovojusi net trylika medalių (2 aukso, 5 sidabro ir 6 bronzos).

S.Krupeckaitė tvirtino, kad ši olimpinė atranka jai yra bene sunkiausia.

"Reikėjo trejus metus iš eilės būti pasaulio elite. Gerai toms šalims, kurios turi po 3–5 žmones, o mes – tik dviese, kartais ir pusantros, nes vieną kartą man geriau sekasi, kitą – Miglei, o varžovės labai greitos. Atrodo, kad nuolat vejiesi traukinį, vis suklumpi ant bėgių ir nepavyksta įšokti į jį. Šį sezoną staigmenų pateikė Lenkijos komanda, kurią anksčiau mes vis įveikdavome", – kalbėjo olimpietė.

Jėgas patikrino Panevėžyje

Lietuvos dviračių treko rinktinei generaline repeticija prieš pasaulio čempionatą tapo Panevėžyje surengtas Baltijos čempionatas.

"Buvo labai smagu: ir dalyvių daugiau, ir jaunimo prisirinko, ir žiūrovų atėjo gerokai daugiau nei į Lietuvos pirmenybes. Labai gera idėja, sveikintinas projektas, – džiaugėsi S.Krupeckaitė. – Mūsų sportininkai labai gerai žino vieni kitų galimybes, todėl nebeįdomu lenktyniauti, o pasivaržyti su latviais ir estais naudinga. Tradiciją reikėtų tęsti."

Berlyne iš viso bus išdalyta 20 medalių komplektų. Šešios moterų ir šešios vyrų rungtys bus ir Tokijo olimpinėse žaidynėse. Dalyvauti pasaulio čempionate užsiregistravo 397 dviratininkai (169 moterys ir 228 vyrai) iš 46 šalių.