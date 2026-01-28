Kėlinį pramiegojusi „Hockey Punks – Mototoja“ nusileido Rygos ekipai

Vilniaus komandai įvarčius pelnė Jani Tapani Siekkinen (09:49, Timonas Mažulis, Ilja Četvertakas), Aleksi Tapio Piokola (44:12, I. Četvertakas), Benas Beličenka (52:05, Luke Fox Kutkevičius, Alex Maunula).
Varžovų ekipoje pasižymėjo Emils Ezitis, Emils Ločmelis, Roberts Vorona, Aleksandr Erofeev, Krists Apsitis, Edijs Brahmanis.
Itin kovingose rungtynėse „pankai“ pamiršo sužaisti antrą kėlinį. Pirmajame kėlinuke aktyvesni buvę vilniečiai lygino rezultatą, tačiau antrajame leido varžovams į savo vartus mesti penkiolika kartų ir praleido net penkis įvarčius be atsako.
Paskutiniojoje rungtynių dalyje dar bandyta gelbėtis, tačiau pora įvarčių situacijos nebeištaisė.
„Hockey Punks – Mototoja“ buvo aktyvesnė pagal metimus į vartus, 35 prieš 34, tačiau ant prasižengusiųjų suolo sėdėjo 22 minutes, kai varžovai – dešimt.
Kitas rungtynes sostinės klubas žais su ta pačia HK „Prizma“ Vilniuje, sausio 29 dieną, ketvirtadienį, 19.30 val.
