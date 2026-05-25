Kauno karatė klubų jubiliejus vainikavo turnyras „Meistriškumo kelias“

Šis turnyras – tai dalis Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ bendrai finansuojamo projekto, kurio tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą, ugdyti charakterį bei padėti pradedantiesiems kovotojams žengti pirmuosius žingsnius meistriškumo link.
Nuo mažųjų samurajų trikovės iki azartiškų kovų
Turnyras buvo padalytas į dvi dalis. Pačių jauniausių (6–11 m.) pradedančiųjų laukė emocingas „Mažųjų samurajų kelio“ iššūkis – trikovės programa, susidėjusi iš fizinio pasirengimo, Kihon (bazinės) technikos ir Sumo (japonų imtynių) rungčių. Tuo metu vyresni ir pažengę sportininkai kovojo tradicinėse Kata (technikos demonstravimo) ir Kumite (sportinių kovų) rungtyse.
Turnyro organizatorius Mantas Bartkevičius per turnyro atidarymą pasidžiaugė ne tik sportininkų gausa, bet ir prasmingomis datomis: „Šiandien mūsų bendruomenei – ypatinga šventė. Susitinkame ne tik pasitikrinti savo jėgų ant tatamio, bet ir paminėti gražius jubiliejus: Kauno karatė klubo „Dao“ 10-metį bei klubo „Samurajus“ garbingą 30-ties metų sukaktį. Šios sukaktys įrodo, kad karatė kelias yra ilgas, prasmingas ir vienijantis kartas.“
Vienas iš renginio organizatorių Dainius Libnickas papildė, kad varžybų tempas ir sportininkų dvasia nenuvylė: „Šiame turnyre pralaimėjusių nebuvo. Pradedantiesiems tai – neįkainojama patirtis nugalint savo baimes, o vyresniems – puikus jėgų patikrinimas. Kaip sako turnyro šūkis: svarbiausia ne pergalė, o pats kelias!“
Turnyro pabaigoje visi dalyviai buvo apdovanoti specialiais diplomais su unikaliais palinkėjimais bei medaliais. Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja Kauno miesto savivaldybei už paramą, tėveliams – už neįtikėtinai garsų ir šiltą palaikymą salėje, o treneriams už pagalbą vaikams žengti šotokan karatė keliu.
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