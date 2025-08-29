Kaune rašoma sporto istorija, bet apie renginį žino ne visi

Kaune rašoma ne tik Lietuvos sporto, bet ir pasaulio šiuolaikinės penkiakovės istorija – pirmą kartą jojimą pakeitė kliūčių ruožas.
Lietuvos penkiakovininkas Titas Puronas į finalą prasibrovė įveikęs fechtavimą, plaukimą, kliūčių ruožą, šaudymą ir bėgimą. Jis pripažįsta – varžytis namuose jaudina dar labiau, o žiūrovų palaikymas itin svarbus.
„Ateikite, rėkite, palaikykite, nesvarbu, kad trukdysite, bet ilgalaikėje perspektyvoje bus į naudą“, – sakė penkiakovininkas T. Puronas.
Tačiau arenoje nebuvo nei rėkiančių, nei ūžiančių tribūnų – sportininkai užkulisiuose draugiškai sveikinosi vieni su kitais.
„Pagal tai, kokius turi penkiakovė pasiekimus, kokia populiari, nesutampa šitie dalykai. Labai nepopuliari. Gaila“, – teigė T. Puronas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kad penkiakovė Lietuvoje nėra populiari, matyti ir gatvėse: kai vyksta krepšinio čempionatas, miestas verda nuo sirgalių šurmulio, o penkiakovės trečią dieną ne visi kauniečiai net žino apie renginį.
Mieste beveik nėra ženklų, kad „Žalgirio“ arenoje vyksta pasaulinio lygio renginys – tik keli restoranai rodo varžybas.
„Specialiai nesiruošėme, sutapo. Vyksta penkiakovė, krepšinis neseniai prasidėjo, paskutinis savaitgalis šaltos vasaros – viskas susiję“, – kalbėjo „Miesto sodo“ vadovas Gintautas Ruminas.
Bet ir čia susidomėjimas – nedidelis.
„Ne antroji religija mūsų, bet to išpopuliarinimo, kad vyksta renginys, buvo mažoka“, – akcentavo G. Ruminas.
Kol kauniečiams penkiakovė mažai rūpi, renginys Kaune sulaukė pasaulinio kino žvaigždžių dėmesio: aktorius ir režisierius, penkiakovės entuziastas Dolphas Lundgrenas kviečia atvykti į Kauną.
„Šis sportas reikalauja daug talento ir disciplinos – visos širdies atidavimo per 90 minučių. Privalote tai pamatyti. Man teko treniruotis su kai kuriais vaikinais dėl filmo, kurį sukūriau, pavadinimu „Penkiakovė“. Galiu jums pasakyti – buvo tikrai sudėtinga“, – ragino kino aktorius D. Lundgrenas.
Renginio svarbą liudija ir tai, kad į Kauną finalo stebėti atvyksta Monako princas Albertas II.
„Princas atvyksta stebėti finalinių kovų. Tarp varžybų bus ir susitikimas su miesto atstovais, pagerbiant princo atvykimą. Princas parodo dėmesį miestui, kuriame vyksta čempionatas“, – pranešė vicemeras Andrius Palionis.
Federacijos prezidentas sako, kad susidomėjimas penkiakove kasmet auga, tačiau iki kitų sportų dar toloka. Visos viltys – finalai.
„Manome, kad turėsime apie 3 tūkst. žiūrovų finaluose, pardavimai – neblogi“, – džiaugėsi Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos prezidentas Aistis Baronas.
„Manau, sulauksime finalų – bus žiūrovų, bus palaikymo. Lygis superinis. Dalyvavau ne viename čempionate – čia aukščiausias lygis“, – pabrėžė olimpietis Andrejus Zadneprovskis.
Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio čempionato finalai su ryškiausiomis žvaigždėmis Kaune – šeštadienį. Pasaulio čempionai pelnys kelialapius į 2028 m. olimpines žaidynes Los Andžele.
