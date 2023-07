Jaunosios Lietuvos lengvosios atletikos žvaigždės startuos Europos U23 čempionate

Iš viso čempionate 44-iose rungtyse varžysis daugiau nei 1100 lengvaatlečių iš 40 šalių, o Lietuvai atstovaus 8 sportininkai. Kas dvejus metus vykstantis čempionatas į Suomija sugrįžta po 10 metų pertraukos, o 2009 metais šios varžybos vyko Lietuvoje, Dariaus ir Girėno stadione.

Praeityje, Europos U23 čempionatuose, medalius iškovojo dabartinės Lietuvos lengvosios atletikos žvaigždės – Andrius Gudžius (2013 metai – auksas), Airinė Palšytė (2013 metai – sidabras), Liveta Jasiūnaitė (2015 metai – bronza), Dovilė Kilty (2015 metai – auksas), Diana Zagainova (2019 metai – auksas).

Šiemet atnaujintame ir beveik 3000 žiūrovų talpinančiame „Leppävaara“ stadione aukštumų sieks Mykolas Alekna (disko metimas), Greta Karinauskaitė (3000 m kliūtinis bėgimas), Tomas Keršulis (400 m), Lukrecija Sabaitytė (200 m), Kristupas Seikauskas (200 m), Olivija Vaitaitytė (septynkovė), Domas Gailevičius (110 m barjerinis bėgimas) ir Gabija Klimukaitė (100 m barjerinis bėgimas).

Disko metimo rungtyje geriausią sezono rezultatą (71 m) tarp visų dalyvių turintis M. Alekna teigė, jog šios varžybos bus gera treniruotė prieš rugpjūčio 19–27 d. Vengrijoje vyksiantį pasaulio čempionatą: „Labai gerai, kad šį sezoną yra tokių varžybų, kuriose galiu pasibandyti kažką naujo ir patobulinti techniką.“

Tai bus vos antrasis Mykolo startas šiemet Europoje po ilgo sezono JAV, kur sportininkas galės vykdyti normatyvą į Paryžiaus olimpines žaidynes (67.20 m). Pirmas startas buvo Stokholme (Švedija) vykusiame „Deimantinės lygos“ etape, kuriame disko metikas įrankį nusviedė 66.91 m ir užėmė ketvirtą vietą.

„Aišku, norisi laimėti čempionatą, nes U23 titulo dar neturiu. Tikslas yra pagerinti Europos U23 čempionato rekordą, kuris nuo 2021 metų priklauso slovėnui Kristjanui Čehui (67.48 m)“, – prieš varžybas kalbėjo 20-metis M. Alekna.

Geriausią sezono rezultatą savo rungtyje turi ir G. Karinauskaitė, kuri gegužės 27 d. pagerino Lietuvos rekordą (3000 m kl/b – 9 min. 26,88 sek.). Po šio rezultato Gretos treneris Justinas Beržanskis teigė, jog Europos U23 čempionatas bus svarbiausias auklėtinės startas šiais metais.

Be to, birželio 22 d. lengvaatletė Lenkijoje vykusiame Europos komandiniame čempionate distanciją įveikė per 9 min. 28,48 sek. ir iškovojo Europos žaidynių bronzą.

Prieš čempionatą viltis puoselėja ir sprinteris T. Keršulis, kuris dar vasario mėnesį uždarose patalpose gerino 200 m (21,05 sek.) ir 400 m (45,78 sek.) Lietuvos rekordus, o liepos 7 d. prisidėjo prie 4x400 m vyrų estafetės, kuri taip pat pagerino šalies rekordą (3 min. 09,65 sek.).

„Pagrindinis tikslas – patekti į finalą, o jame kovoti dėl medalio“, – neslėpė Tomas. Sportininkas taip pat dalyvavo prieš 3 savaites vykusiame Europos komandiniame čempionate, kur užfiksavo geriausią 400 m asmeninį rezultatą stadione (46,36 sek.).

Birželio pradžioje po sezono JAV į Lietuvą grįžęs lengvaatletis sakė, kad jaučiasi vis geriau: „Manau, kad jau pripratau ir atsistačiau, todėl jaučiuosi geriau pasiruošęs čempionatui Suomijoje. Lietuvoje dabar treniruojuosi pas trenerį Martą Skrabulį, o sąlygos „Vingio“ parke tikrai geros, todėl procesu esu patenkintas.“

„Lietuvos bei Europos pasiilgstu dėl galimybės bėgti už savo šalį ir dėl „World Athletics“ taškų skaičiavimo sistemos, nes JAV varžybose gauname mažiau reitingo taškų“, – apie skirtumus pasakojo T. Keršulis.

Europos U23 čempionate startuos ir „European Athletics“ 2022 metais kylančia žvaigžde pripažinta 20-metė ieties metikė iš Graikijos Elina Tzengko, kuri pernai tapo Europos čempione. Taip pat olimpinių žaidynių ir pasaulio čempionato sidabro medalių laimėtoja, vidutinių nuotolių bėgikė iš Didžiosios Britanijos – Keely Hodgkinson. 100 m b/b startuos Europos čempionato bronzos medalio laimėtoja šveicarė Ditaji Kambundji, kūjį mėtys pasaulio ir Europos U20 čempionė suomė Silja Kosonen, o septynkovėje dalyvaus suomė Saga Vanninen, kuri yra iškovojusi du pasaulio U20 titulus ir vieną Europos U20 auksą.

Ketvirtadienį (liepos 13 d.) čempionate startuos šie lietuviai:

9:45 val. Olivija Vaitaitytė 100 m b/b – pirma septynkovės rungtis;

12:05/13:15 val. Mykolas Alekna – disko metimo kvalifikacija;

13:30 val. Tomas Keršulis – 400 m kvalifikacija.

18:30 val. Tomas Keršulis – 400 m pusfinalis (jei pateks).

19:30 val. Greta Karinauskaitė – 3000 m kl/b kvalifikacija.

Čempionato tiesioginės transliacijos bus pasiekiamos čia – https://allathletics.tv/