Lietuvos lengvosios atletikos čempionate – geriausių šalies lengvaatlečių startai

Be to, kartu vyks ir Lietuvos lengvosios atletikos federacijos (LLAF) sporto klubų komandinės varžybos.

Visi čempionato dalyviai galės vykdyti normatyvus į rugsėjo 13–21 dienomis Tokijuje (Japonija) vyksiantį pasaulio čempionatą. Primename, jog šiuo metu tiesioginį kelialapį į planetos pirmenybes turi Mykolas Alekna (disko metimas) ir Gabija Galvydytė (1500 m). Be to, bus renkami reitingo taškai, kurie gali priartinti sportininkus prie starto pasaulio čempionate. Kvalifikacijos sistema užsidarys rugpjūčio 24 dieną, tad paskutinę rugpjūčio savaitę jau turėtų būti aiškūs visi Lietuvos atstovai pasaulio čempionate.

Lietuvos lengvaatlečiai šiemet yra pagerinę net 16 nacionalinių rekordų, todėl įspūdingų rezultatų galima tikėtis ir Palangoje, kur veiksmo penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį netruks.

Penktadienį paaiškės 15 Lietuvos čempionų, o šią dieną startuos šalies septynkovės rekordininkas Edgaras Benkunskas (dešimtkovė, 15:00 val.), olimpiečiai Liveta Jasiūnaitė (ieties metimas, 16:10 val.), Adrijus Glebauskas (šuolis į aukštį, 17:00 val.), Modesta Justė Morauskaitė (400 m, 17:15 val.), Edis Matusevičius (ieties metimas, 17:35 val.). Taip pat prie starto linijos stos nacionaliniai rekordininkai Simas Bertašius (1500 m, 17:00 val.), Giedrius Valinčius (1500 m, 17:00 val.) bei Tomas Keršulis (400 m, 17:25 val.).

Šeštadienį 16:20 val. disko metimo sektoriuje varžysis olimpiečiai Mykolas Alekna, Andrius Gudžius ir Martynas Alekna. Lietuvos čempionato nepraleis ir olimpietės Gabija Galvydytė (800 m, 16:25 val.) bei Ieva Gumbs (disko metimas, 17:25 val.). Įtempta diena laukia S. Bertašiaus ir G. Valinčiaus, kurie iš pradžių startuos 800 m rungtyje (16:35 val.), o vėliau prisijungs prie „Sportland“ 400 m bėgimo vaikams (17:35 val.).

Sekmadienį 11:20 val. tradiciškai visų akys kryps į trišuolio sektorių, kuriame aukso medalio sieks trys pajėgiausios šalies trišuolininkės – Dovilė Kilty, Aina Grikšaitė ir Diana Zagainova. Varžybose dalyvaus ir Lietuvos rekordininkai Rugilė Miklyčiūtė (šuolis su kartimi, 10:35 val.), Gediminas Truskauskas (200 m, 12:15 val.) bei olimpietė Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė (5000 m, 11:30 val.).

Lietuvos čempionatą visas tris dienas tiesiogiai transliuos portalas lrt.lt, o šeštadienį 16:00–19:00 val. bei sekmadienį 10:30–12:30 val. varžybas galėsite stebėti ir per LRT Plius kanalą. Be to, transliacijas ir įrašus rasite LLAF „Facebook“ bei „Youtube“ kanaluose.