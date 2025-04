Italijos tinklinio specialistas Naddeo tiki Lietuvos jaunių rinktine: merginos yra pasiruošusios

Ši komanda gali tapti antrąja šalies istorijoje, pasiekusia finalinį etapą – praėjusiais metais pirmąja tokia ekipa tapo Lietuvos U18 merginų rinktinė, vedama trenerių Kęstučio Galdiko ir Astos Jansonienės.

Praėjusiais metais istorinius sidabro medalius pirmajame Europos čempionato atrankos etape – EEVZA čempionate – iškovojusios Gilberto Kerpės treniruojamos lietuvės dėl dviejų kelialapių į Senojo žemyno pirmenybes Lietuvos sporto centre „Druskininkai“ kovos su Sakartvelo, Bulgarijos ir Ukrainos komandomis.

Ši merginų rinktinė suburta įgyvendinant FIVB „Volleyball Empowerment“ projektą „Mes – Lietuva“, siekiant kartu su pagrindiniu merginų rinktinių rėmėju „Vilniaus paukštynu“ suteikti sportininkėm galimybę tinkamai ruoštis Europos visų amžiaus grupių jaunimo čempionatams bei siekti aukščiausių tikslų.

Trenerių darbą su sportininkėmis koordinuoja ir trenerius kuruoja italų ekspertas Alberto Naddeo, dirbantis aukščiausios Italijos moterų lygos „Pinerolo“ klube. Praėjusį savaitgalį jis pats viešėjo Lietuvoje ir stebėjo sportininkių darbą.

„Mačiau motyvuotas merginas su tinkamu nusiteikimu ir susikaupimu bei dideliu noru žaisti artėjančioje atrankoje į Europos čempionato finalus. Kaip sakiau ir pačioms tinklininkėms, malonu buvo matyti, kaip pasikeitė jų treniruočių stilius, palyginus su vasaros pradžia. Manau, kad merginos bus pasiruošusios. Sporte gero pasiruošimo neužtenka, bet tai yra labai svarbu“, – LTF sakė A. Naddeo.

Specialistas išskyrė svarbiausias šios Lietuvos komandos stiprybes – puolimą ir tvarką žaidimo metu.

„Šiose srityse atrodome labai gerai. Kiekviena žaidėja taip pat turi skirtingas savybes, kurios gali padėti rinktinei įvairiose situacijose. Renkant sudėtį, vertinome žaidėjų gebėjimą laikytis trenerių nurodymų bei jų galimybes įnešti kažką individualaus“, – aiškino A. Naddeo.

Vienas iš projekto tikslų yra užauginti profesionalias tinklininkes, kurios galėtų siekti karjeros stipriuose užsienio klubuose. Iš giliomis tinklinio tradicijomis garsėjančios Italijos atvykęs A. Naddeo mano, kad nemaža dalis šios jaunių rinktinės turi dideles galimybes augti ir tobulėti.

„Matau nemažą potencialą pas kai kurias merginas. Jų ūgis ir judėjimo įgūdžiai yra tikrai geri – o tai yra būtina norint pasiekti aukštą lygį. Kalbant apie techniką, tai čia dar yra daug erdvės tobulėjimui, bet su G. Kerpės bei viso trenerių štabo pagalba bei pačių merginų pozityviu nusiteikimu, galima kompensuoti šį trūkumą“, – pabrėžė A. Naddeo.

Lietuvos tinklininkės Druskininkuose penktadienį 19 val. žais su Sakartvelu, šeštadienį – su Bulgarija, sekmadienį – su Ukraina. Sakartvelą ir Ukrainą lietuvės yra nugalėjusios EEVZA čempionate.

A. Naddeo nenori daryti spaudimo merginoms – svarbiausia yra, kad jos mėgautųsi žaidimu ir pademonstruotų tai, ką išmoko per visą pasiruošimo laikotarpį.

„Manau, kad esame pasiruošę ir galėsime Druskininkuose žaisti nebijodami nei vieno varžovo. Žinoma, tikiu, kad iškovosime kelialapį į Europos čempionato finalinį etapą, bet man svarbiausias yra šių merginų progresas – jį reikia vertinti ne tik per rezultatus, bet ir per tai, kiek jos patobulėjo. Tikiu, kad komanda parodys, ką gali – be spaudimo, o su žaidimo džiaugsmu siekiant svarbiausio tikslo“, – kalbėjo A. Naddeo.