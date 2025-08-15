Istorinė kurčiojo orientacininko sėkmė planetos pirmenybėse

Ši sportininko sėkmė Lietuvai – istorinė, pirmoji, kuri bus įrašyta ne tik į šalies orientavimosi sporto, bet kurčiųjų sporto metraščius.
Mat 47-erių vilnietis – klausos negalią turintis atletas.
Visiškai negirdintis T. Kuzminskis Žironos mieste surengtoje vidutinės trasos rungtyje (5,4 km; 16 kontrolinių punktų) sugaišo 37 min. 16 sek. Nuo čempiono vardą iškovojusio suomio Petterio Muukkoneno atsiliko 2 min. 43 sek. O bronzos medalį pelniusį belgą Michelį Bastiną lietuvis aplenkė 1 min. 9 sek.
T. Kuzminskis tapo planetos vicečempionu 93 dalyvių grupėje, kurioje su klausos negalia jis buvo vienintelis.
Dar sėkmingiau lietuvis išvakarėse rungtyniavo kvalifikacinėse varžybose. 7,5 km trasą su 18 žymos punktų jis įveikė per 51 min. 6 sek. Artimiausią varžovą aplenkė kone 4 minutėmis – 3 min. 45 sek.
Tiesa, šią sėkmę kitą dieną lietuviui teko pamiršti, nes visų dalyvių laikas bus skaičiuojamas iš naujo. Tačiau sidabrą, pirmąjį, rungtyniaujant tyloje vilniečiui pavyko nustverti.
Vilniaus „Gesto“ sporto klubo narys – tituluočiausias Lietuvos kurčiųjų sporto atletas, tarp klausos negalią turinčių sportininkų yra laimėjęs daugiausiai medalių. Be gausybės aukščiausių ir prizinių vietų pasaulio ir Europos kurčiųjų orientavimosi sporto čempionatuose, T. Kuzminskis net septynis kartus yra tapęs deflimpinių žaidynių (prilygstančių girdinčiųjų olimpinėms žaidynėms) nugalėtoju.
Penktadienį pasaulio veteranų orientavimosi sporto čempionate Ispanijoje vyks ilgosios trasos rungtis. Gal ir šiose varžybose ištvermingasis vilnietis nudžiugins medaliu.
