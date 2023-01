Gerda ir Rugilė Grudzinskaitės tiesiausiu keliu žengė į prestižinio turnyro Dohoje pusfinalį

Šiame neįprasto formato turnyre varžosi po 15 stipriausių vyrų ir moterų komandų iš viso pasaulio.

Pirmajame etape – ketvirtfinalyje – Lietuvos paplūdimio tinklininkės žaidė C grupėje. Pirmajame rate lietuvės su 8 taškais užėmė antrąją vietą ir nusileido tik olandėms Brecht Piersmai ir Wies Bekhuis (9 tšk.). Pasirodymą baigė penktoje vietoje likusios šveicarės Menia Bentele ir Anouk Verge-Depre (4 tšk.).

Antrajame rate lietuvės surinko 7 taškus ir liko trečios. Mūsiškės pranoko B. Piersma ir W. Bekhuis (14 tšk.) bei norvegės Emilie Olimstad bei Sunniva Holland-Hansen (9 tšk.). Už borto liko švedės Kristina ir Susanna Thurin (4 tšk.).

Trečiajame rate Gerda ir Rugilė Grudzinskaitės pademonstravo nuostabų žaidimą ir nepaliko varžovėms jokių vilčių. 15 taškų anksčiau laiko surinkusios lietuvės tapo grupės nugalėtojomis ir pelnė tiesioginį kelialapį į pusfinalį. Antroje vietoje liko norvegės (9 tšk.), trečioje – olandės (6 tšk.).

„Esame labai laimingos. Man tai ypač svarbu, nes pirmą kartą dalyvauju „King of the Court“ turnyre ir labai džiaugiuosi turėdama galimybę žaisti su sese. Ji man labai padeda aikštėje, negaili patarimų ir dažnai nuramina“, - sakė R. Grudzinskaitė.

„Mano sesuo yra labai drąsi“, - šypsodamasi pridūrė Gerda.

Pusfinalyje, kuris vyks penktadienį, dalyvaus 10 komandų, suskirstytos į dvi grupes.

„King of the Court“ varžybos vyksta netradiciniu formatu. Komandos yra suskirstomos į grupes ir jos žaidžia pasikeisdamos. Pora, laimėjusi tašką, lieka aikštėje, o pralaimėjusias pakeičia kita pora. Taip komandos rotuojasi kol baigiasi laikas.

Vietą finaliniame „King of the Court“ turnyre Lietuvai pelnė Ievos Dumbauskaitės ir G. Grudzinskaitės duetas, praėjusių metų rudens pradžioje „King of the Court“ Europos zonos turnyre užėmusios ketvirtąją vietą.

Bendrą turnyre Dohoje prizų fondą sudaro 500 tūkst. JAV dolerių.