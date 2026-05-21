Galiūnai Kaune temps ekskavatorių

Gegužės 23 d. 15 val. Daugirdo amfiteatre (Prieplaukos krantinė 6) jėgas išmėgins devynių šalių stipruoliai.
Kartu su Lietuvos čempionu Tomu Šliūpu ir Modestu Struckumi bei Vyteniu Pauža varžysis škotai Scottas Milne’as ir Scottas Frasesas, velsietis Luke’as Sperdutis, airis Danielis McEnroy, rumunas Robertas Marianas Topircianu, amerikietis Danielis Pledgeris, lenkas Adamas Wadalowskis, latvis Edis Krievinis ir estas Markusas Tankas.
– Jų laukia septynios rungtys: kėlimo estafetė – 80 kg svarmuo, 140 kg rastas, 100 kg sarmuo ir vėl 160 kg rastas, toliau – 360 kg padangos vertimas, kondicionierių laikymas, 10 t ekskavatoriaus tempimas, lagaminų laikymas, pritūpimai su 300 kg štanga, svorių sukėlimo estafetė – 100 kg grandinė, 100 kg statinė, 130 kg maišas ir 130 kg padanga, – vardijo Ž. Savickas. – Visos rungtys bus sunkios, pareikalaus ypatingų pastangų. Pažymėčiau ekskavatoriaus tempimą ir pritūpimus su 300 kg štanga.
– Pasidalykite prognozėmis – įvardykite rungčių arba apskritai visų varžybų favoritus.
– Vieno ryškaus favorito nėra, kova vyks tarp kelių sportininkų. Didžiausias galimybes turi pasaulio galiūnų žaidynių prizinininkas amerikietis D. Pledgeris, taip pat stipriausias Rumunijos žmogus R. M. Topirceanu ir, be abejo, mūsų stipruoliai T. Šliūpas ir M. Struckus. Atkaklios konkurencijos tikiuosi visose rungtyse. Ekskavatoriaus tempimo favoritu įvardyčiau mūsiškį M. Struckų, kėlimo estafetės – T. Šliūpą, pritūpimo su 300 kg štanga – D. Pledgerį, kondicionierių laikymo rungtyje turėtų labai gerai pasirodyti tokio rango varžybų debiutantas širvintiškis V. Pauža.
– Šiemet LGF renginių kalendoriuje numatytos pasaulio taurės varžybos liepą Radviliškyje. Ar dalyvių ir rungčių sudėtis bus tokia pati?
– Radviliškyje bus kitos rungtys, dalyvių sudėtis irgi keisis, nors varžysis kai kurie vyrai, startavę Kaune. Lietuvai turėtų atstovauti tie patys sportininkai.
– Kuriose kitose šalyse vyks pasaulio taurės varžybos? Ar bus viso sezono finalas?
– Varžybos dar numatytos Lenkijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Vengrijoje. Finalo turnyras nerengiamas.
– Rugsėjį Panevėžyje planuojamos Europos taurės varžybos. Kas jose dalyvaus, kokios bus rungtys?
– Startuos stipriausi tuo metu Lietuvos galiūnai ir svečiai iš Suomijos, Švedijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos. Kurie – paaiškės po atrankos nacionalinėse varžybose, tikriausiai liepą. Rungtys bus patvirtintos likus dviem mėnesiams iki čempionato.
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