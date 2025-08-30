Europos čempionate debiutuos ne vien žaidėjai

Tarp naujokų – treneris
Pajulahtyje (Suomija) vyksiančiame Tarptautinės aklųjų sporto federacijos (IBSA) riedulio čempionate mūsų šalies rinktinei atstovaus du naujokai, debiutuos ir vyriausiasis treneris Skirmantas Šimoliūnas.
Komandą sudarys Mantas Brazauskis, Artūras Jonikaitis, Juozas Eigminas, Normantas Prušinskas, Nojus Vaicekauskas ir Ugnius Grigaitis. Pastariesiems dviem žaidėjams Europos čempionatas bus pirmas tokio lygio turnyras.
Ekipos vairą iš Klaido Janeikos perėmusiam S. Šimoliūnui padės asistentė Sandra Šalčiūtė.
„Prisijungiau neseniai, reikia viską labai greitai perprasti. Tikiu, kad Europos čempionate neprapulsime“, – sakė S. Šimoliūnas.
Mūsiškiai savo grupėje varžysis su Turkijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos rinktinėmis. Kitoje grupėje žais Ukrainos, Juodkalnijos, Izraelio, Vokietijos, Portugalijos riedulininkai.
Europos čempionų titulą gins ukrainiečiai.
Išbandė jėgas
Kontrolinis jėgų patikrinimas buvo surengtas Vilniuje, tarptautiniame Vytauto Didžiojo LIONS klubo taurės turnyre.
Lietuvai atstovavusios dvi komandos kovėsi mažajame finale. Pergalę 7:4 šventė S. Šulčiūtės vadovaujama 2-oji ekipa.
Pirmą vietą iškovojo Ukrainos golbolininkai, didžiajame finale 5:4 nugalėję varžovus iš Vokietijos.
Lietuvos riedulininkai Europos čempionatuose yra iškovoję dešimt medalių.
„Esu patenkintas rinktinės narių žaidimu. Maloniai nustebino jaunimas, vyresnieji irgi gerai pasirodė“, – reziumavo S. Šimoliūnas.
Europos čempionatą mūsiškiai pradės spalio 1-ąją maču su turkais, tądien susitiks ir su lenkais. 2 d. lauks rungtynės su suomiais, 3 d. – su britais.
Į ketvirtfinalį pateks 1–4 vietas užėmusios rinktinės.
Pasaulyje – antri
Lietuvos riedulininkai Europos čempionatuose yra iškovoję dešimt medalių.
Auksiniai buvo 2007-ieji, 2009-ieji, 2013-ieji, 2017-ieji ir 2021-ieji. Sidabras teko 2001 m., 2011 m. ir 2023 m., bronza – 2015 m. ir 2019 m.
2023-iaisiais Podgoricoje (Juodkalnija) mūsiškiai ketvirtfinalyje 12:2 nugalėjo suomius, pusfinalyje 11:1 – turkus, tačiau finale 3:8 nusileido ukrainiečiams.
IBSA pasaulio reitingų lentelėje (liepos mėnesio duomenimis) Lietuvos vyrų golbolo rinktinė – antroje vietoje. Lyderiai – brazilai, treti – japonai.
Turkai, būsimi lietuvių varžovai Europos čempionate, yra dešimti, suomiai – keturiolikti, lenkai – penkiolikti, britai – šešiolikti.
Naujausi komentarai