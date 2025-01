Stanionis būsimą varžovą palygino su legenda Mike'u Tysonu: čia – šansas man sužibėti (interviu)

Tiesa, E. Stanionis daug neatsilieka – 30-metis kaunietis taip pat yra laimėjęs visas savo kovas, jų Stanionis turėjo 15.

Jau prasidėjus pasiruošimui Atlantik Sityje vyksiančiai kovai E. Stanionis antradienį „Žalgirio“ arenoje surengė spaudos konferenciją, kur aptarė būsimą kovą.

„Iš tikrųjų buvo ilgas kelias, nes keitėsi datos, turėjau kovoti ir gruodį, ir sausį, ir vasarį. Viskas keitėsi, – kalbėjo WBA organizacijos čempionas. – Galų gale galėjau aš pasirinkti ir buvo variantai kovoti su Shakhramu Giyasovu arba su J. Ennisu. J. Ennisas yra labai geras kovotojas, visi sako, jog bijo su juo kovoti, o man patinka iššūkiai, dėl to aš pasirinkau būtent kovą su juo.“

J. Ennisas. Scanpix nuotr.

Varžovas taip pat neturi pralaimėjimų. Pats J. Ennisas sakė, kad tikisi lengvos kovos, kaip pats sureagavai į tokius žodžius? Ko tikiesi iš kovos?

– Tikiuosi sunkios kovos, jis geras atletas, geras kovotojas. Tokių kaip jis nėra labai daug, jis labai universalus, bet kaip jis sakė, kad niekuo nenustebinsiu, tai turbūt eisiu kaip sunkvežimis į priekį. Atiduosiu visas jėgas, čia šansas man sužibėti. Tuo pačiu labai mėgstu iššūkius ir noriu save išbandyti tik su geriausiais. Tas mane veža ir, manau, gyvenimas yra apie tai.

– Ar pabodo laukti kovos?

– Taip, iš tikrųjų. Tie du metai anksčiau buvo, dabar vėl metai. Per tris metus tik vieną kovą turėjau, kas atletui tikrai labai blogai. Psichologiškai išlikti stipriam, ruoštis, sportuoti, galvoti pozityviai yra sudėtinga, bet visa tai praėjau su dviem metais, dabar metai, ir galiausiai gavau mega kovą.

– Nebuvo tokių momentų, kai sakei „velniop viską“?

– Buvo. Ir ne vienas, ne du. Buvo visokių apmastymų, kad galbūt tai ne man. Bet čia trumpalaikiai tokie pamąstymai. Tuo metu galvojau, gal kažkur Lietuvoje kovoti, Europoje. Amerikoj ta bokso politika yra labai sudėtinga. Vienas nenori kovoti, kitas nenori. Su J. Ennisu gavosi taip, kad buvo daug pasiūlymų, bet galiausiai pasakiau: duokit man datą ir viskas.

A. Ufarto/ELTOS nuotr.

– Kas palaiko visu šiuo laikotarpiu?

– Su žmona kalbėjom, kad tris metus esam užsišaldę. Vieną dieną būna liūdniau, kitą – geriau. Gyvenime reikia eiti pozityviai, kad ir kaip būtų sunku, išmokstam išlipti iš tos duobės.

– Kokie ten yra susitarimai? Kas ten vyksta, kad tu niekur pajudėti toliau negali?

– Komanda, kuri visa tai daro... Procesai, kurių nematau... Turėjau kovoti su Sh. Giyasovu, tada su J. Ennisu, vėliau vėl su Giyasovu. Galiausiai su J. Ennisu tapo oficialu ir laukiu tos dienos.

– Kaip dėl kovos Lietuvoje?

– Bus matyti. Tai yra mano didžiausia svajonė ir tikiuosi ją išpildyti.

– Jeigu tu laimi, kokios tau atsiveria perspektyvos?

– Tampu superžvaigžde Amerikoje. Toks čia lygis, J. Ennisas yra toks, kokių būna tik per 20–30 metų. Taigi jei laimėsiu, Amerikoj tapsiu mega žvaigžde. Ir tada pasakysiu, kad visi važiuotų į Lietuva ir kovosiu čia.

– Ar girdėjai, ką apie tave šneka priešininkas?

– Girdžiu iš tikrųjų. Internetą atsidarai ir viskas apie mane – kas kažką pasakė, vieną žodį panaudojo. Ten daug yra netiesos. Mačiau, kad niekuo nenustebinsiu, eisiu tiesiog į priekį ir viskas. Tai tiesa, toks mano stilius, tačiau aš daug giliau mąstau, aš nesu tas, kur sako „buki kovotojai eina į priekį“ ir viskas. Jis taip galvoja, aš kitaip. Turiu savo planą, kurio neatskleisiu, ir jis turi planą. Manau, šioje svorio kategorijoje esam du geriausi kovotojai, susitiksim balandžio 12 d. ir išsiaiškinsim, kuris yra geresnis.

Regimanto Zakšensko nuotr.

– Kaip atrodys tavo pasiruošimas?

– Viskas išlieka kaip visada, kaip sakoma „kas nesulaužyta, to netaisyk“. Pasiruošimą pradėjau Lietuvoje, šįkart jis bus ilgesnis, bet bus ir poilsio. Ilgesnis laiko tarpas pasiruošime ne visada yra geresnis, reikia nepersitreniruoti. Planuoju vasario 18 d. išvykti į Los Andželą, kur tęsiu pasiruošimo stovyklą.

– Ar sutartyje yra numatyta revanšo kova, ar per 120 dienų turėsi kovoti su Sh. Giyasovu?

– Revanšinė kova niekur nėra įrašyta, bet dėl Sh. Giyasovo taip: tiek aš, tiek J. Ennisas esam prižadėję, kad per 120 dienų ta kova turi įvykti.

– Kaip reaguoji į tai, kad esi „underdogo“ statuse ir lažybų bendrovės tau gerų prognozių nežada?

– Aš Amerikoj nuo pirmos dienos esu „underdogas“. Tiesiog man duoda pačius stipriausius kovotojus ir žiūri, daug kovų buvau „underdogas“, bet tai man patinka, mane veža.

– Ar mąstei, koks galėtų būti scenarijus tavo kovos su J. Ennisu?

– Galvojau, koks scenarijus gali būti, kai pamačiau kovos anonsą. Aš esu realistas, žinau, kad nėra nenugalimų. Žinau, kad visi mane palaiko ir tiki mano pergale, bet aš vis tiek kovosiu, sakykim, prieš patį geriausią kovotoją. Esu nusiteikęs atiduoti viską maksimaliai, man asmeniškai svarbu, kaip pasirodysiu, bet bokse visko nutinka, čia toks sportas, kur niekada nežinai, kas gali atsitikti. Bet taip, scenarijų tiek geriausią, tiek blogiausią visada susigalvoju, kad būtų ramu.

– Kas bus jeigu pralaimėsi?

– Nieko. Gyvenimas nesustoja, kai ateina pralaimėjimai, reiškia reikės dirbti daugiau, reikės kažką keisti, reikės bandyti vėl iš naujo. Galbūt atsiras antra motyvacija, tapsiu Eimantas 2.0.

– Su kuo galima palyginti tavo varžovą?

– Mūsų svorio kategorijoje J. Ennisas yra kaip kažkada buvo Mike‘as Tysonas, kai su juo niekas nenorėjo kovoti, taip yra ir su J. Ennisu. Jis yra pagrindinis bosas, kurį turi praeiti, kad laimėtum žaidimą. Jis labai geras kovotojas, bet kaip aš sakau: jis su dviem rankom ir dviem kojom.

E. Stanionis Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse 2016-ais. V. Dranginio/ELTOS nuotr.

– Visada kai kovoji, žiūri iš šono, atrodo viskas kitaip. Jis nėra kovojęs su tokiu kaip aš, kuris spaudžia ir tuo pačiu bando pagauti ant klaidų. Žinau, kad jis būna atsidengęs. Daug kas sakė, kad jis paskutinę kovą sukovojo blogai. Aš jos nemačiau. Kiekvienas nesam idealūs. Tiek aš, tiek jis darom klaidų. Stengsiuosi būti geriausia savo versija.

– Victoras Ortizas yra dar viena pavardė, su kuria esi siejamas dažnai. Ar nemanai, kad jis būtų rimtesnis varžovas nei J. Ennisas?

– Jie labai skirtingų stilių kovotojai. Su V. Ortizu kova būtų labai aštri nuo pirmos sekundės, kaip ji pasibaigtų, aš nežinau. O su J. Ennisu, manau, tai bus taktiškesnė kova iš jo pusės.

– Saudo Arabija stipriai investuoja į boksą. Gal gavai pasiūlymo kovoti ten?

– Negavau. Jie organizuoja pas save mega kovas. Mūsų su J. Ennisu tokia ir yra, bet gal datos nesutapo, nežinau. Sakoma yra, kad ten daug pinigų, bet mes jų nematom. Bet girdėjau, kad taip, jie investuoja ir bando pakeisti boksą.

– Dar viena pavardė kuri sukasi internete – Terence‘as Crawfordas, ką pats manai apie jį? Gal jis yra finalinis bosas?

– Nemanau, manau, kad toks yra J. Ennisas. Jie turėjo kovoti, bet T. Crawfordas nenorėjo, kas yra logiška, nes jo karjera krypsta į pabaigą. Jis nori užsidirbti kuo daugiau pinigų, todėl greičiausiai kovos su Canelo Alvarezu. Manau, jis nekovos nei su manimi, nei su J. Ennisu, nes kovoje su J. Ennisu, jaunu kovotoju, šansai pralaimėti yra dideli.

– Per UTMA turnyrą, kai pasirodei arenoje, visi atsistojo, ar jauti palaikymą Lietuvoje?

– Be abejo. Labai smagu kai savam mieste tiek daug fanų gerai atsiliepia apie mane. Dėl to ir noriu kovoti Lietuvoje. Šiurpuliukai perbėga kūną, kai pagalvoju, kad reiktų eiti čia, „Žalgirio“ arenoje kovoti. Nenorėčiau nuvilti savo fanų. Padaryčiau viską maksimaliai. Namuose, sako, yra spaudimas, bet tas spaudimas tave kartais gali pakelti dar aukščiau.

– Ar analizavai varžovą?

– Taip, dar 2020-ais metais. Turėjau su juo kovoti per pandemiją. Dukart man siūlė, sutikau, bet ta kova neįvyko dėl kažkokių priežasčių. Jis man yra pažįstamas. Nemėgstu stipriai analizuoti varžovą, nes būna išeini į kovą ir viskas pasikeičia. Ką matei per vaizdo įrašą, bet varžovas to nedaro, tuomet gali pasimesti. Turiu tokią patirtį. Manau, visus raktus į pergalę reikia rasti kovos metu. Be abejo, dažniausiai turime kažkokius „įgimtus“ dalykus, kuriuos darom, ar klaidas, kai nepakeliam rankų, reaguojam į judesius. Šituos dalykus pasižiūrėjau ir dar kartą žiūrėsiu.

T. Biliūno/BNS nuotr.

– Komentaruose matome kitą, lietuvišką pavardę – Egidijus Kavaliauskas. Ar įmanoma, kad du geriausi pastarojo meto Lietuvos boksininkai susitiktų ringe?

– Manau, kad viskas įmanoma. Ypač dabar, kai vyksta UTMA turnyrai. Tikrai įmanoma sukurti šią kovą Lietuvoje.

– Kokia tavo fizinė kondicija? Kaip jautiesi?

– Dabar gerai. Svarbu psichologiškai viskas gerai. Fizinė forma irgi gera. Buvo ilgas kelias, buvo daug išbandymų. Per mano filmą, kuris išeis po kovos, bus daug kas atskleista. Turėjau nemažai praeiti, psichologiškai tikrai buvo sunku.

Abu boksininkai kovos pusvidutinio svorio kategorijoje dėl bendrai IBF, WBA ir „Ring Magazine“ pasaulio čempiono titulų. Jų kova suplanuota šių metų balandžio 12 d. Atlantic City mieste JAV.

E. Stanionis yra WBA organizacijos pasaulio bokso čempionas nuo praėjusių metų rugpjūčio.