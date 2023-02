Dviejų lietuvių ligos kortų nesujaukė: vyrų biatlono komanda sublizgėjo pasaulio čempionate

Iki šiol sėkmingiausi vyrų estafetės pasirodymai užfiksuoti 1995, 2012 bei 2019 metais, kai lietuviai buvo 21-i. Beje, šiandienos estafetės varžybos galėjo apskritai neįvykti – dėl prognozuoto uraganinio vėjo čempionato organizatoriai svarstė apie rungties atšaukimą.

„Vakar vakare buvo labai stiprus vėjas, galvojau, kad toks pat bus ir šiandien. Rytę atsikėlus su Vytautu aptarėme, kad vėjas nurimo. Prognozė rodė, jog stiprės, bet čia labai sunku prognozuoti. Atvažiavę į stadioną pamatėme, kad gūsiai didėja ir su kiekvienu etapu buvo vis sudėtingiau ir sudėtingiau. Gal ir gerai, kad varžybos įvyko, bet ant ribos: vien baudos ratai parodo, kad buvo labai gūsinga. Standartinis Oberfoho oras“, – sąlygas apibūdino Tomas Kaukėnas.

Būtent pastarasis laikė frontą pirmame vyrų estafečių varžybų etape: gulėdamas neprašovė nė sykio bei šaudyklą paliko šeštas, o stovėdamas panaudojo du papildomus taikinius ir į lemiamą pirmojo etapo ratą iššliuožė būdamas septintas. Estafetę rinktinės veteranas perdavė dešimtoje vietoje (47,5 sek. atsilikimas), pralenkęs biatlono galiūnių Norvegijos ir Švedijos atstovus.

„Pasirodymą vertinu gerai, džiaugiuosi, kad gulint pavyko sušaudyti be papildomų šovinių ir tai leido važiuoti priekyje. Stovint šiek tiek pūstelėjo vėjas šaunant pirmą papildomą šovinį, bet pasisekė, kad nurimo prieš antrą. Pakankamai neblogai pavyko sušaudyti ir išvažiuoti į trasą. Paskutiniame rate buvo šiek tiek sunku, bet bendrai žiūrint, tikrai neblogai“, – komentavo T. Kaukėnas.

Varžybų išvakarėse ligos simptomus – skaudančią gerklę bei pakilusią temperatūrą – pajautė Vytautas Strolia. Negaluodamas rungtyje dalyvavo Karolis Dombrovskis, dėl ligos praleidęs antradienį vykusias 20 km asmenines lenktynes. V. Strolia įprastai tarp lietuvių yra greičiausias, tačiau šiandienos varžybų trečiame rate pranoko tik vieną varžovą.

„Minčių nestartuoti nebuvo visiškai, galvojome tik gal nebus apskritai starto. Apie nedalyvavimą nebuvo net kalbos, nes po tokio čempionato estafetės varžybos gavosi svarbiausias startas. Norėjosi susikoncentruoti kiek įmanoma ir padaryti savo darbą. Šaudant daugmaž gavosi, nors šaudykloje buvo vėjo. Palyginus, viskas gerai baigėsi, tik paskutiniame rate visai jėgų nebebuvo – liga pasijautė. Ką darysi, ir man, ir Karoliui panašiai. Tiesiog dirbome dėl komandos“, – prikimusiu balsu pasakojo V. Strolia.

Per du šaudymo ruožus rinktinės lyderis panaudojo tris papildomus šovinius. Į šaudymą stovint mūsiškis atvyko būdamas 15-as, o šaudyklą paliko palypėjęs net iki 7 pozicijos. Pučiant gūsingam vėjui varžovai klydo bei šliuožė baudos ratus, tuo tarpu mūsiškis užversti penkių taikinių neužtruko.

„Kai atvažiavau, nebuvo labai didelio vėjo, bet po to užėjo didelis gūsis. Treneris sakė, kad prieš man atvažiuojant buvo labai stiprus vėjas. Pirmiems dviem šaudžiusiems pasisekė, o kiti ilgai stovėjo, šaudė ir nepataikė. Tada atvyko mano grupelė, vienu metu užpūtė, aš irgi stovėjau ir laukiau maždaug 10-15 sekundžių, bet po to vėjas aprimo. Su vienu papildomu sušaudžiau ir išvažiavau, o visi prisirinko baudos ratų – dėl to pavyko pakilti tiek vietų“, – šaudymą prisiminė V. Strolia.

K. Dombrovskis trečiame etape panaudojo du papildomus šovinius ir estafetę perdavė 12-as. Nesėkmingai su užduotimis šaudykloje susitvarkė Maksimas Fominas, panaudojęs 6 papildomus šovinius bei sukęs net tris baudos ratus. Beje, iki paskutinio šaudymo baudos ratų išvengti pavyko tik Lietuvos, Italijos ir Rumunijos rinktinėms.

16-tam šaudyklą palikusiam M. Fominui pavyko poziciją bei užfiksuoti istorinį Lietuvai pasiekimą. Pasaulio čempionatuose lietuvių vyrų estafetės komanda dalyvavo 11-ąjį sykį. Beje, net po 10 kartų ekipos sudėtyje buvo T. Kaukėnas ir K. Dombrovskis.

„Mes tikrai galime būti dar aukščiau. Džiaugiuosi, kad bendrai biatlonas Lietuvoje kyla į viršų, nors ir mažais žingsneliais. Kaip komanda esame palypėję aukštyn netgi keliais laipteliais. Suprantu, kad kuo toliau, tuo sunkiau tuos laiptelius bus įveikti, bet tikiuosi, kad bus dar geriau“, – rezultatą įvertino T. Kaukėnas.

Čempionais tapo prancūzai (Antotinas Guigonnat, Fabienas Claude, Emilienas Jacquelinas ir Quentinas Fillonas Maillet), 38,8 sek. pranokę norvegus bei 1 min. 39,9 sek. – švedus. Beje, Norvegijos žvaigždė Johannesas Thingnesas Boe prarado istorinę galimybę iškovoti visus įmanomus aukso medalius – be estafetės rungties sidabro jo kraityje net penki čempiono titulai.

Pasaulio biatlono čempionatas Lietuvai klostėsi permainingai: aukščiausias pozicijas iškovojo po trejų metų pertraukos pajėgiausiųjų 40-uke vėl atsidūręs T. Kaukėnas (34 vieta asmeninėse lenktynėse) bei trečią karjeros rezultatą užfiksavusi Gabrielė Leščinskaitė (47 vieta asmeninėse lenktynėse).

Sekmadienį 30 pajėgiausių planetos biatlonininkų varžysis vyrų bei moterų bendro starto rungtyse. Šį sezoną dar laukia trys pasaulio taurės etapai, vyksiantys kovo mėnesį.