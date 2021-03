Per dieną – trys olimpiniai bilietai į Tokijo olimpines žaidynes

Pagerino rekordą

Slovakijoje surengtose "Dudinska patdesiatka" sportinio ėjimo varžybose kvalifikacinius Tokijo olimpiados normatyvus įvykdė Arturas Mastianica ir Marius Žiūkas.

28-erių vilnietis A.Mastianica 50 km nužingsniavo per 3 val. 48 min. 24 sek. (olimpinis normatyvas – 3 val. 50 min.). Be to, Viktoro Meškausko treniruojamas lengvaatletis pagerino šios rungties Lietuvos rekordą (buvo 3 val. 49 min. 30 sek. ir nuo 2008-ųjų priklausė Donatui Škarnuliui).

A.Mastianica užėmė antrą vietą, pralaimėjęs tik Gvatemalos atstovui Urieliui Bernardo Garciai Barrondo (3 val. 47 min. 1 sek.). Tadas Šuškevičius buvo 25-as (4 val. 00 min. 05 sek.).

"Gerai pasiruošiau varžyboms, tad buvau užsibrėžęs du tikslus: siekti olimpinio normatyvo ir Lietuvos rekordo. Viskas klostėsi gerai, lengvai nuėjau 35, 40 km, o sunkiausia buvo ties 45 km. Kad įvykdžiau tai, ką planavau, supratau tik finišavęs", – pasakojo A.Mastianica.

Vilniečio rezultatas – ketvirtas pasaulyje šį sezoną.

Pernai ėjikas sulaukė nemalonios žinios iš Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK): 50 km sportinio ėjimo rungtis bus išbraukta iš žaidynių programos, tad Tokijuje šios rungties meistrai varžysis paskutinį sykį.

"Bandysiu jėgas 20 km varžybose", – atskleidė savo planus 2016 m. Rio de Žaneiro olimpiadoje dalyvavęs A.Mastianica.

Lėmė vos 2 sek.

35-erių prieniškis Marius Žiūkas 20 km nužingsniavo per 1 val. 20 min. 58 sek. ir vos 2 sek. viršijo olimpinį normatyvą.

Gražinos Goštautaitės treniruojamas ėjikas Slovakijoje užėmė penktą vietą. Greičiau šį nuotolį įveikė tik meksikiečiai Andresas Eduardo Olivasas Nunezas (1 val. 19 min. 54 sek.) ir Ali Noelis Almazanas Chama (1 val. 20 min. 23 sek.), kolumbietis Eideras Arevalo (1 val. 20 min. 24 sejk.) ir gvatemalietis Eduardo Jose Floresas Ortizas (1 val. 20 min. 43 sek.).

"Apie olimpinį normatyvą galvojau nuo pirmo kilometro. Buvo šiek tiek neramu, nes pirmą ratą visą grupė nužingsniavo neskubėdama – vos per 4 min. 20 sek., o tai – apie 17 sek. lėčiau nei normatyvui reikalingas tempas. Tačiau vėliau visi ėmė eiti sparčiau. Varžyboms baigiantis jaučiausi nekaip – reikėjo sunkiai kovoti dėl kiekvienos sekundės. Jeigu iki olimpinio normatyvo man būtų pritrūkę 2–3 sek., to sau niekada neatleisčiau", – teigė M.Žiūkas.

Prieniškis yra dalyvavęs Pekino (2008 m.), Londono (2012 m.) ir Rio de Žaneiro (2016 m.) žaidynėse.

"Manau, tai, kad vyksiu į savo ketvirtą olimpiadą, liudija stabilumą. Pavyko išvengti didesnių krizių, į visas žaidynes patekau įvykdęs normatyvus, net ir šį kartą, kai jis – labai aukštas", – svarstė M.Žiūkas.

Stabilumas: M.Žiūkas per savo karjerą dalyvavo jau trejose olimpinėse žaidynėse. / A. Pliadžio / lengvoji.lt nuotr.

Kovojo finale

Vengrijoje įvyko ikiolimpinis Europos zonos atrankos imtynių turnyras, kuriame jėgas išmėgino dešimt Lietuvos kovotojų – dvi moterys ir aštuoni vyrai.

Sėkmingiausiai pasirodė ir kelialapį į Tokijo olimpiadą iškovojo Mantas Knystautas (svorio kategorija iki 130 kg).

26-erių klaipėdietis tikslą pasiekė patekęs į finalą: graikų-romėnų imtynių varžybų ketvirtfinalyje 3:1 įveikė kroatą Marko Koscevičių, pusfinalyje 4:1 – lenką Rafalą Krajewskį.

Vakar M.Knystautas dėl aukso medalio kovojo su rusu Sergejumi Semionovu, tačiau olimpinis kelialapis jau buvo lietuvio rankose.

Jėga: M.Knystautas (dešinėje), pusfinalyje įveikęs lenką R.Krajewskį, užsitikrino kelialapį į Tokiją. / imtynes.lt nuotr.

Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos imtynininkai dalyvavo visose vasaros olimpinėse žaidynėse, medalius iškovojo Mindaugas Mizgaitis (sidabro – 2008 m. Pekine) ir Aleksandras Kazakevičius (bronzos – 2012 m. Londone).

Laukia Tokijas

Teisę dalyvauti Tokijo olimpiadoje (ji numatyta liepos 23–rugpjūčio 8 d.) jau yra iškovoję 26 mūsų šalies sportininkai.

Individualioms rungtims ruošiasi lengvaatlečiai Diana Zagainova, Andrius Gudžius, Edis Matusevičius, Brigita Virbalytė-Dimšienė, A.Mastianica ir M.Žiūkas, plaukikai Danas Rapšys, Andrius Šidlauskas ir Giedrius Titenis, penkiakovininkai Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė, Gintarė Venčkauskaitė-Juškienė ir Justinas Kinderis, buriuotojai Viktorija Andrulytė ir Juozas Bernotas, irkluotojai Mindaugas Griškonis, Milda Valčiukaitė bei Saulius Ritteris ir Dovydas Nemeravičius, gimnastas Robertas Tvorogalas, dviratininkės Rasa Leleivytė, Simona Krupeckaitė ir Miglė Marozaitė, imtynininkas M.Knystautas, komandų varžyboms – vyrų plaukimo estafetės 4 po 100 m kompleksiniu būdu rinktinė (joje su D.Rapšiu ir A.Šidlausku – Deividas Margevičius ir Simonas Bilis).

Be to, vienas mūsų šalies atstovas galės dalyvauti vyrų dviračių plento grupinėse lenktynėse.

Kartu su M.Valčiukaite porinę dvivietę irklavusi ir į Japoniją vykti turėjusi Ieva Adomavičiūtė dėl antidopingo taisyklių pažeidimo diskvalifikuota iki 2022 m. rugsėjo 15 d., todėl prarado teisę dalyvauti žaidynėse. Tačiau sportininkė yra pateikusi apeliaciją Tarptautiniam sporto arbitražo teismui.