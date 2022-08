Dakaro organizatoriai nepriėmė, bet motyvacija įrodyti savo vertę dar padidėjo

Pateikę paraiškas dalyvavimui komandos sportininkai po kurio laiko gavo organizatorių atsakymą, kad jie negalės stoti prie 2023 metų Dakaro ralio starto linijos. Vienas iš komandos narių A. Kanopkinas sakė, jog ši žinia nepakeitė jų tikslo, kuris vis tiek lieka startas ir finišas Dakare: „Kartais viskas vyksta ne pagal planą – Dakaras mūsų neįleido dėl daugelio priežasčių. Jei kam įdomu galite rašyti asmeniškai ir viską papasakosiu, bet mūsų tikslas nepasikeitė – mūsų tikslas ir toliau yra Dakaras.“

Dar ambicingesni tikslai

Sakoma, kad tikslą reikia įbetonuoti, o datą įrašyti smėlyje. Taip padarė ir „CFMOTO Thunder Racing Team“ komanda, kurios tikslas liko tas pats, tik pasikeitė data. Nors iki 2024 metų Dakaro ralio dar daugiau nei metai laiko, komanda motyvuota per tą laiką dar kartą įrodyti savo vertę ir gebėjimus.

„Planai stipriai sujaukti, bet motyvacija daug didesnė nei buvo. Teko visiems įrodyti mūsų pačių, „CFMOTO“ vertę. Dabar dar kartą teks įrodyti vertę Dakaro organizatoriams ASO“, – pasakojo A. Kanopkinas.

Komanda jau preliminariai susidėliojo kitų metų varžybų planą, kurį sudaro tokios varžybos kaip „Abu Dhabi desert challenge“, „Rallye du Maroc“ ir atskiri Europos Baja čempionato etapai arba net visas čempionatas. Taip pat keturratininkai žada startuoti ir atskirose rally-raid varžybose.

Sportininkai pasakoja, kad startui Dakaro ralyje buvo pilnai pasiruošę – visa reikalinga technika ir atsarginės dalys, net serviso sunkvežimis jau ruošiamas, tad visa tai bus panaudota kitoms varžyboms.

Tiesa, komandos laukia dar ne vienos varžybos ir šiais metais. Rugsėjį komanda startuos Balkanų ralyje. Nors žadėjo startuoti, tačiau startą Andalūzijos ralyje komanda atšaukė, nes anksčiau buvęs bilietu į Dakarą, dabar šis ralis nebeturi tam jokios reikšmės. Vietoj to „CFMOTO Thunder Racing Team“ planuoja startuoti 24 valandų varžybose Albanijoje, kur per para teks įveikti per 800 itin sudėtingų sportinių kilometrų. Sportininkai sako, kad šis iššūkis atneša gerokai daugiau veiksmo ir tuo pačiu daugiau nuotykių.

„Motyvacija ir pasiruošimas šimtaprocentinis. Buvome pilnai pasiruošę Dakarui, bet šią energiją nukreipsime kitur. Galų gale, kiekvienas ralis, kiekvienas startas ir pasiektas finišas nėra tik vardan vieno tikslo – kiekvienas nuvažiuotas sportinis kilometras ir yra tikslas, kuriuo mėgaujamės, kurį nuvažiavę tobulėjame ir dėl to gyvename“, – apibendrino A. Kanopkinas ir dar kartą paminėjo, kad šis planų pasikeitimas pridėjo tik dar daugiau motyvacijos ir gero nusiteikimo.