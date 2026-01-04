Dakare – istorinis Roko Baciuškos startas

Pirmasis tikrasis Dakaro greičio ruožas driekėsi aplink Yanbu miestą. Dalyviams teko įveikti 305 km greičio ruožą ir 213 km pervažiavimų, iš viso – daugiau nei 500 km per vieną dieną. Trasa buvo sudėtinga: akmenuoti ruožai, dulkės, siauri pravažiavimai ir techniniai išbandymai, reikalaujantys ne tik greičio, bet ir kantrybės.
R. Baciuška nuo pat pirmųjų tarpinių atžymų perėmė iniciatyvą „Stock“ klasėje ir ją išlaikė iki pat finišo. Po pirmųjų 28 ir 70 kilometrų lietuvis jau turėjo persvarą prieš komandos draugus, o pasiekus 150 km žymą, jo pranašumas prieš artimiausius varžovus siekė daugiau nei 8 minutes. Nors trasoje netrūko iššūkių – lietuvis prakirto dvi padangas – jis išlaikė stabilų tempą ir finišavo pirmas savo klasėje.
„Dienelė buvo ir sunki, ir įdomi. Turėjo būti greita, bet realybėje – daug akmenų ir dulkių. Prakirtome dvi padangas, atrodė lyg ir paprastose vietose. Su „Stock“ automobiliu važiavimas visai kitoks – labai primena mano pirmąjį Dakarą su bagiu, kai nuolat ‚valgai‘ dulkes. Važiavau kantriai, be spaudimo, nes Dakaras – tai ne viena diena. Tikslas yra atvesti automobilį iki finišo“, – po etapo komentavo R. Baciuška.
Svarbiu etapo momentu tapo ir komandinis aspektas. Trasos metu Rokas pravažiavo pro sustojusius komandos draugus – Stéphane’ą Peterhanselį ir Sarą Price – ir, kaip pats pasakojo, buvo pasiruošęs padėti, tačiau abu parodė ženklą važiuoti toliau ir tęsti kovą. Tai leido Baciuškai išlaikyti ritmą ir susikoncentruoti į savo važiavimą.
Automobilių bendroje įskaitoje greičiausi šiandien buvo belgas Guillaume’as de Mévius ir prancūzas Mathieu Baumelis, greičio ruožą įveikę per 3 val. 7 min. 49 sek. Pastarajam šis rezultatas turi ir ypatingą emocinę reikšmę – dar prieš vienuolika mėnesių sportininkas pateko į sunkią avariją, po kurios jam buvo amputuota koja.
Po finišo R. Baciuška pabrėžė, kad rezultatas džiugina, tačiau svarbiausia – išlikti racionaliems: „Šiandien tikrai nespaudžiau. Matėme, kad net ir labai patyrę komandos draugai susidūrė su iššūkiais. Automobilis paruoštas puikiai, ačiū komandai. Dabar svarbiausia – judėti toliau, saugoti techniką ir išlaikyti šaltą galvą“, – sakė sportininkas.
Kas laukia pirmadienį?
Antrajame Dakaro ralio etape dalyvių laukia dar rimtesnis išbandymas – 504 km maršrutas, iš kurių 400 km sudarys greičio ruožas. Trasa ves link AlUla regiono, kur kraštovaizdis taps kalnuotas, su dažnais tempo pokyčiais, greitais ruožais ir techniškomis, akmenuotomis atkarpomis. Organizatoriai prognozuoja, kad ši diena pareikalaus dar didesnės koncentracijos, o padangų strategija ir galimybė pasinaudoti tarpiniu serviso punktu gali tapti lemiamu faktoriumi.
Dakaro ralis tik prasideda, tačiau pirmasis etapas jau parodė – R. Baciuška ir „Defender Rally Team“ į kovą „Stock“ kategorijoje atvyko rimtai nusiteikę.
