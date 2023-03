D. Dinda sužibėjo pasaulio jaunimo biatlono čempionate

Šeštadienį vykusioje vaikinų 10 km sprinto rungtyje sužibėjo Darius Dinda: šiandien 21-ąjį gimtadienį minintis ignalinietis pranoko 64 varžovus bei užėmė 28 vietą, praneša Lietuvos biatlono federacija.

Prieš šias varžybas D.Dinda IBU jaunimo taurės etapuose nė sykio nebuvo patekęs į geriausiųjų 40-uką ir tarp 108 taškus iškovojusių biatlonininkų klasifikuotas nebuvo. Sprinte Ignalinos atstovas nesuko nė vieno baudos rato ir nuo nugalėtojo Campbello Wrighto iš Naujosios Zelandijos atsiliko 2 min. 36,7 sek.

Kitas Lietuvos biatlonininkas Nikita Čigak sprinte užėmė 46 vietą (šaudymas 1+2), čempionui pralaimėjęs 3 min. 28,2 sek.

„Iš tiesų prieš čempionatą didelių ambicijų neturėjau, bet per individualią rungtį pajaučiau, jog galiu būti konkurencingas sprinto lenktynėse. Pačiu rezultatu esu iš dalies patenkintas, bet šiek tiek nuliūdino važiavimo greitis paskutiniame rate, – komentavo D.Dinda. – Tai yra mano pirmas švarus šaudymas varžybose apskritai, smagu, kad tai pavyko padaryti būtent pasaulio čempionate.“

Sekmadienį vykusiose 12,5 km persekiojimo lenktynėse D.Dinda finišavo 40-as (0+0+1+3), o N.Čigak – 44-as (2+1+1+2). Lietuvos atstovai auksą iškovojusiam norvegui Martinui Nevlandui nusileido atitinkamai 6 min. 7,6 sek. bei 6 min. 34,7 sek.

„Persekiojimo varžybos buvo labai sekinančios, nes gana prastai slydo slidės ir teko prasikankinti beveik visą distanciją. Į kiekvienas varžybas einu su švariomis mintimis ir galvoju kaip geriau atlikti savo darbą tiek šaudykloje, tiek trasoje“, – sakė D.Dinda.

Sprinto rungtis čempionate dalyvavusioms Lietuvos merginoms nebuvo sėkminga: Marija Kresik užėmė 68 vietą (1+3), o Sara Urumova – 72-ą (1+3). Mūsiškės nugalėjusiai vokietei Selinai Grotian nusileido atitinkamai 6 min. 18,3 sek. ir 6 min. 56,5 sek. bei į persekiojimą nepateko.

V.Strolia – 21-as

Sekmadienį Estešunde (Švedija) vyko aštunto pasaulio biatlono taurės etapo bendro starto varžybos, kuriose dalyvavo Vytautas Strolia. Geriausias Lietuvos biatlonininkas prestižinėje rungtyje finišavo 21-as – tai geriausias anykštėno rezultatas per beveik du mėnesius.

V.Stroliai ypač sėkminga buvo pirmoji sezono pusė: Kontiolahtyje jis užėmė 8 vietą asmeninėse lenktynėse bei 11-ąją persekiojime, Hochfilcene buvo 12-as sprinte, o Rūpoldinge bendro starto rungtyje netgi finišavo šeštas. Į vasarį vykusį planetos čempionatą mūsiškiui nepavyko atvykti geriausios sportinės formos, tačiau pastaruosiuose etapuose lietuvis ir vėl konkurencingas trasoje.

Bendro starto lenktynėse Estešunde V.Strolia suko du baudos ratus (2+0+0+0). Po pirmo šaudymo jis rikiavosi 30-as, antrojo – 27-as, trečiojo – 26-as, o ketvirtojo – 19-as.

„Nesinori lyginti praėjusių metų ir šių, kad po to nebūtų kažkokių asociacijų, bet šiaip šiame etape jau geriau jaučiausi ir malonumas dalyvauti varžybose iškart kitas. Visą laiką norisi geriau, bet po nekokios savijautos pasaulio čempionate truputį linksmiau, nes galėjau pakovoti. Šiandien nelabai kaip susiklostė pirmas šaudymas, visa grupelė šūvių nuėjo. Pirmas šūvis buvo dešinėje ant gabarito, po to padariau pataisymą ir paskutiniai šaudymai išėjo gerai. Bet kai pirmame šaudyme šauni dvi, važiuoji paskutinis, be grupės, būna sunku“, – komentavo V.Strolia.

Varžybų nugalėtoju tapo be klaidų šaudęs norvegas Vetle Sjaastadas Christiansenas. Antras finišavęs jo tautietis Johannesas Dale atsiliko 9,1 sek. (0+0+0+1), o pirmą kartą karjeroje tarp prizininkų patekęs prancūzas Ericas Perrot – 12,3 sek. (0+1+0+0).

Bendros įskaitos nugalėtojo titulą jau seniau užsitikrino norvegas Johannesas Thingnesas Boe. V.Strolia rikiuojasi 25-as (263 tšk.), o Karolis Dombrovskis – 67-as (27 tšk.). 2022-2023 metų planetos biatlono taurės sezonas baigsis šią savaitę Osle (Norvegija).

„Motyvacija didelė, tikrai norisi visus tris startus sustartuoti sėkmingai. Tikrai kovosiu ir stengsiuosi, reikės susikaupti ir parodyti, ką galiu. Tikiuosi, kad kažkas panašaus bus kaip pernai ir vėl pavyks linksma nata baigti sezoną“, – vylėsi V.Strolia.

Paskutinis sezono etapas prasidės ketvirtadienį vyrų 10 km sprinto varžybomis.