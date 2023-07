Baltijos regbio „Top“ lyga startavo įspūdingomis Šiaulių grandų pergalėmis ir drama Kaune

Čempiono titulą ginantis „Vairo-Kalvio-Jupojos“ klubas savo aikštėje net 86:5 (43:5) sutriuškino Vilniaus „VRA-Tomostos“ komandą.

Svečiai iš Vilniaus atsilaikė tik pirmąsias 15 min., kuomet Deividas Peskovas prakirto VRA gynybos liniją ir pelnė pirmąjį žeminimą šiame „Top“ lygos sezone. Vėliau vyko ryškus šiauliečių dominavimas, kol galiausiai „VRA-Tomosta“ taip pat pelnė pirmąjį savo žeminimą. Visgi tai svečiams tebuvo maža paguoda. Antrajame kėlinyje tęsėsi žaidimas į vieną pusę, šiauliečiai rengė vieną ataką po kitos bei šventė daugiau nei įtikinamą pergalę.

„Rezultatas nustebino. Tikėjomės rimtesnės kovos, nes nežinojome kaip atrodys varžovai pirmosiose rungtynėse. Visgi rezultatas džiugina, dabar toliau ruošimės kitoms rungtynėms. Labai gerai į komandą įsijungė jaunimas, kuris buvo išnaudotas pilnavertiškai“, - džiaugėsi D. Peskovas.

Naujasis „VRA-Tomosta“ treneris iš Velso Samas Hickery pasidžiaugė pirmosiomis 10 minučių, bet prisipažino, kad šios rungtynės suteikė daug pamokų. Pasak jo, nors abi komandos prasižengė daugmaž vienodą skaičių, „Vairas“ jas išnaudodavo, o vilniečiams pritrūkdavo disciplinos. Jis tikisi, kad komanda toliau dirbs pagal jo planą ir per ateinančias savaites pavyks pademonstruoti skiepijamą braižą. Beje, S. Hickery atskleidė, kad kitą savaitę pas jį atvyks šeimos nariai iš Velso, todėl jam tai bus ypatingas laikas.

Antrose turo rungtynėse vicečempionė Garkalnės „Livonia“ Latvijos derbyje namuose 39:26 (10:5) įveikė Kekavos „Miesnieki“. Kaip įprasta Latvijos grandų mūšiuose, čia vyko atkakli ir kieta kova, bet „Livonia“ nuo pat pradžios išsiveržė į priekį ir nelengvai, bet išsaugojo tam tikrą pranašumą iki finalinio švilpuko.

Įspūdingą „Top“ lygą pradėjo 2020 ir 2021 metų čempionė „Baltrex-Šiaulių“ komanda. Ji net 88:5 (48:5) sutriuškino Šiaulių „Šiaulius“.

„Baltrex-Šiauliai“ varžovus ėmė spausti nuo pirmosios minutes, bet per 15 min. teko pasitenkinti vienu tiksliu baudos smūgiu. Vėliau jau pavyko atlikti ir pirmąjį žeminimą, nuo kurio prasidėjo totalus „Baltrex“ ekipos dominavimas. Per pirmąjį kėlinį „Baltrex-Šiauliai“ pelnė 48 taškus, per antrąjį – 40. 70-ąją min. paguodos žeminimą pelnė „Šiaulių“ ekipa.

„Išties nebuvo taip lengva, momentais „Šiauliai“ gerai žaidė. Pirmosiomis 15 min. buvo labai sunku, bet išlaukėme savo momentų, savo progų bei jas išnaudojame. Nepaisant to, tikrai padarėme klaidų, buvo skylių gynyboje, todėl turėsime kur padirbėti prieš kitas rungtynes, nes kitos komandos gali mus nubausti“, - sakė žaidžiantysis „Baltrex-Šiaulių“ treneris Žygimantas Radžius.

„Visą laiką reikia bandyti rasti pozityvą. Žmonės pradėjo iš varžovų reikalauti šimto taškų, tai to padaryti neleidome, - šypsojosi „Šiaulių“ treneris Tomas Zibolis. – Pas mus problema, kad iš esmės ruoštis varžyboms pradedame su sezono pradžia. Viliuosi, kad įsibėgėjus „Top“ lygai, atrasime savo žaidimą.“

Atkakliausia pirmo turo dvikova vyko Kaune, kur vietos „Ąžuolas“ gana netikėtai 19:25 (14:10) pralaimėjo Vilniaus „Geležiniam vilkui“. Šios komandos praėjusiame sezone išsirikiavo greta – „Ąžuolas“ buvo ketvirtas, o vilniečiai – penkti.

Šeimininkai rungtynes pradėjo sėkmingai ir jau pirmosiomis minutėmis po vilniečių klaidos išsiveržė į priekį 7:0. „Geležinis vilkas“ į tai atsakė tiksliu baudos smūgiu, bet pirmojo kėlinio viduryje – dar vienas rezultatyvus „Ąžuolo“ išpuolis ir skirtumas išaugo iki 11 taškų (14:3).

Visgi kovingi „Geležinio vilko“ regbininkai dar pirmajame kėlinyje sušvelnino atsilikimą, o antrojo pradžioje išsiveržė į priekį 20:14. Likus žaisti kiek daugiau nei 10 min., „Geležinis vilkas“ vėl prispaudė kamuolį varžovų įskaitiniame plote (25:14). Per likusias minutes „Ąžuolas“ turėjo iniciatyvą ir likus žaisti 6 min., kauniečiai sušvelnino svečių persvarą iki 6 taškų (19:25). Galutinis „Ąžuolo“ šturmas vaisių nedavė ir vilniečiai iškovojo svarbią pergalę.

„Pirmos 30 min. buvo labai prastos. Visi darėme klaidas. Per pertrauką pasišnekėjome ir sakėme, kad taip prastai žaisti negalime. Pradėjome nuo nulio, išpildėme paprastus pagrindus, įgijome šiokį tokį pagreitį ir perėmėme iniciatyvą. Šaltas protas antrajame kėlinyje leido išlaikyti pastovumą bei tęstinumą, kas leido pelnyti taškus“, - teigė žaidžiantysis „Geležinio vilko“ treneris Dovydas Taujanskas.

„Ažuolo“ treneris iš PAR Deonas Kayseris apgailestavo dėl didelio klaidų skaičiaus.

„Rungtynes pradėjome tikrai gerai, bet mus pražudė per didelis neišprovokuotų klaidų skaičius. Dėl jų turėjome daug gintis ir buvo sunku atsilaikyti. Pabaigoje turėjome iniciatyvą, bet jau buvo per vėlu. Ateičiai turime smarkiai padirbėti fiziškai ir išmokti ilgiau kontroliuoti kamuolį“, - sakė D. Kayseris.

Antrasis Baltijos regbio „Top“ lygos turas vyks ateinantį savaitgalį. Rugpjūčio 5 dieną 14 val. Vilniaus Vingio parko regbio stadione vyks sostinės derbis tarp „VRA-Tomosta“ ir „Geležinio vilko“, o 16 val. „Šiauliai“ priims „Ąžuolą“.

Sekmadienį 14 val. „MiesniekI“ namuose susitiks su „Baltrex-Šiauliais“, o 16 val. įvyks praėjusio sezono finalo pakartojimas - „Vairas-Kalvis-Jupoja“ savo žiūrovų akivaizdoje kausis su „Livonia“.