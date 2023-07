Baigus vieną istorinį iššūkį, prasideda kitas: kažkam iš lietuvių reikia tai padaryti

„Atlantą antrą kartą įveikinėti tikrai nėra prasmės. Ramusis yra didesnis iššūkis šiek tiek, bet reikia kažkam iš lietuvių tai padaryti“, – apie dar vieną planuojamą grandiozinę kelionę pasakojo pats keliautojas A. Mockus.

A. Mockus – aktyvus keliautojas, įveikęs tūkstančius kilometrų pėsčiomis įvairiose pasaulio šalyse, kai kur eidavęs ir su savo augintiniai.

„Įvairių kelionių būdų esu išbandęs – tiek pėsčiomis, tiek motociklu, transportu – bet niekada neteko vandeniu, tai, manau, kad jeigu išbandysiu vandeniu, toliau beliks oru“, – šmaikštavo keliautojas.

Nuo agresoriaus pradėto karo Ukrainoje pradžios Aurimas aktyviai įsitraukė į paramos ir pagalbos teikimą šios šalies žmonėms. Pasak keliautojo, Ramųjį vandenyną jis ketina įveikti norėdamas pagerbti visas karo Ukrainoje aukas.

„Norisi parodyti šiai šaliai, kad jie nėra vieni, kad, va, yra kažkoks išprotėjęs lietuvis, kuris nori padaryti kažką tokio dėl jų“, – sakė Aurimas.

Maža to, valtis, su kuria jis planuoja įveikti Ramųjį vandenyną, per kelias savaites bus atgabenta būtent iš Ukrainos. „Pati gaminta Ukrainoje, vieno iš šeimos narių, kurio tėvas du kartus yra tapęs Guinnesso rekordininku, kaip vyriausias įveikęs Atlantą ir Indijos vandenyną. Tad tikrai žmonės su patirtimi, 20 metų gyvena, galima sakyti, vandens iššūkiais“, – apie savo me šiaip pasirinktą transporto priemonę pasakojo A. Mockus.

Pasak jo, kelionė per Ramųjį vandenyną sudarytų apie 12 tūkst. km. Jos metu būtų keliaujama iš JAV į Australiją. Tai gerokai ilgesnis atstumas, nei įveikė A. Valujavičius, kuris nuplaukė apie 8 tūkst. km.

„Turbūt apie aštuonis mėnesius gali užtrukti. Labai daug kas priklausys nuo to, kaip pasiseks su orais. Ramusis vandenynas, pasikartosiu, nėra toks ramus, daug yra nenuspėjamų vietų“, – savo planus dėstė keliautojas.

Nors planuojama, kad valtis į Lietuvą bus atgabenta jau artimiausiomis savaitėmis, startuoti Aurimas tikisi kitų metų rugsėjį.