„Aurum 1006 km lenktynių“ čempionų komandoje – rokiruotės

Komentuodamas šias permainas komandos lyderis J. Gelžinis pripažino, kad nors pasirengimo lietuviškajam LeManui planus keletą kartų teko koreguoti, visgi Palangoje „Circle K milesPLUS Racing Team“ vyrai bus geriausios įmanomos formos.

„Naująjį automobilį dar žiemą suspėjom išbandyti Barselonoje, tačiau planuotas startas Monzoje maratoninėse „Hankook 24H Series“ lenktynėse pavasarį buvo perkeltas į liepos pradžią, todėl ten nukeliauti nepavyko. Vietoj to turėjom bandymų sesiją greta Pernu miesto esančiame „Auto24 Ring“ trasoje. Kol kas viskas atrodo neblogai – Julius sėkmingai išlaikė abitūros egzaminus ir prieš keletą savaičių sugebėjo laimėti „Nankang Endurance Academy“ 2 valandų lenktynes „Nemuno žiede“. Be to, po puikaus debiuto praėjusių metų „Aurum 1006 km lenktynėse“, dar sugebėjo tapti BEC nugalėtoju ir „TCR Baltic“ vicečempionu. Ralfas Aronas šiuo metu yra bene greičiausias Estijos žiedinių lenktynių meistras, dirbantis Europos „Formulės 3“ čempionatuose „Prema Powerteam“ komandoje. Į Palangą jis veržte veržiasi, nes kaip pats sako – renginio atmosfera jį veža, o čia suformuojama trasa šiek tiek primena „Macau Grand Prix“ kovas, kuriose Ralfas yra iškovojęs pergalių. Oskaras su mumis buvo ir Baselonoje, ir „Auto24 Ring“ trasoje. Mūsų komandos naujokas turi kiek mažiau patirties nardyti tarp skirtingu tempu judančių automobilių, tačiau iš esmės važiuoja labai geru tempu ir tikrai nebus komandos stabdis“, – vardija J. Gelžinis.

Kalbėdamas apie savo paties sportinę formą Jonas nedaugžodžiauja, tačiau tikina, kad per metus neapsileido ir judėjo nuolat.

„Lenktynių Palangoje rezultatus statistika žiūrinti iš šalies galbūt sukuria šiek tiek klaidingą įspūdį, kad pergalės ten pasiekiamos labai nesunkiai. Tačiau tikrai žinau, kad visos komandos, startą „Aurum 1006 km lenktynėse“ vertinančios ne kaip rinkodaros projektą, o kaip rimtą sportą, ruošiasi labai kruopščiai ir dirba labai sunkiai. Pastarųjų metų rezultatai, kai po 8 – 9 valandų kovos lyderius skiria kelios sekundės, išsklaido bet kokias abejones dėl šių varžybų lygio. Visus kartus, kai čia pavyko laimėti ar būti arti pačių greičiausių komandų, ir mes išspaudėm iš savęs ir technikos absoliučiai maksimumą. Kiekvieną kartą viską reikia įrodinėti iš naujo, o spaudimas tik didėja. Juo labiau, kad čia bus ir galingesnių, ir gerokai brangesnių, specialiai ištvermės lenktynėms sukonstruotų mašinų“, – atvirauja J. Gelžinis.

Įdomu tai, kad „Circle K milesPLUS Racing Team“ komandos mechanikai kovoms Palangoje iš viso parengė net tris „Porsche“ automobilius bei įsipareigojo prižiūrėti. Su praėjusiais metais pergalę iškovoti padėjusiu „Porsche GT3 CUP“ važiuos ambicinga „Dynami:t Energy“ ekipa, kurios lyderis vienas talentingiausių jaunosios kartos pilotų Rokas Baciuška. Identišką kovinę „Porsche“ mašiną, statistiškai atvežusia daugiausia pergalių Palangoje įsigijo ir šių lenktynių senbuviai Ramūnas Čapkauskas, Arūnas Strumskis, Mindaugas Platūkis ir Linas Skardžiukas, važiuosiantys po „Vytautas Gazuotas“ komandos vėliava. Be to, „Juta Racing Team“ inžinieriai „Aurum 1006 km lenktynėse“ apsiėmė prižiūrėti vienų iš savo partnerių techniką – „Cupra TCR“ bolid važiuosiančią „Lesta Racing Team“ komandą.