Apdovanojimų gausa: Lietuvos jaunių rinktinė Europos bokso čempionate iškovojo keturis medalius

Senojo žemyno pirmenybėse Italijoje Lietuvai atstovavo dvylikos narių – 7 vaikinų ir 5 merginų – rinktinė.

Pirmoji bronzos medalį iškovojo Gabrielė Sinickaitė (svorio kategorija iki 57 kg), Europos jaunių čempionate turėjusi bene daugiausiai kovų. Pusfinalyje boksininkė taškais 0:5 (26:30, 28:29, 26:30, 27:30, 28:29) nusileido čekei Viktorijai Jilkovai.

Prieš tai lietuvė ketvirtfinalyje rezultatu 3:1 (30:27, 30:27, 29:28, 28:29, 28:28) nugalėjo rumunę Gabrielą Biancą Ignatą, o aštuntfinalyje 3:2 (27:30, 28:29, 29:28, 30:27, 29:28) pranoko danę Nadją Munkholm.

Bronzos medalininke tapo ir Beatričė Savickaitė (iki 60 kg), kuri pusfinalyje 0:5 (26:30, 26:30, 27:30, 27:30, 27:30) neprilygo Lenkijos atstovei Kingai Krowkai.

Ketvirtfinalį su Kroatijos boksininke Dorotea Vencl B. Savickaitė užbaigė anksčiau laiko – trečiajame raunde kova buvo nutraukta teisėjo sprendimu ir lietuvė nugalėjo aiškia persvara.

Bronzos medaliu pasidabino Gustė Gataveckaitė (iki 66 kg), pusfinalyje 0:5 (26:30, 28:29, 27:29, 26:30, 26:30) nusileidusi Italijos boksininkei Aminai Golinelli. Prieš tai vykusiame ketvirtfinalyje lietuvė ukrainietę Maryną Shevchenko pranoko po to, kai kovą nutraukė pralaimėtojos sekundantas.

Paskutine bronzos medalio laimėtoja tapo Vesta Austinaitė (iki 75 kg), į Senojo žemyno pirmenybių pusfinalį patekusi burtų keliu. Lietuvos atstovės kovą dėl patekimo į finalą teisėjas sustabdė dar pirmajame raunde ir pripažino ukrainietės Anastasijos Taranos pranašumą.

Ketvirtfinalyje varžovei neprilygo Silvija Karaveckaitė (iki 54 kg) – Lietuvos boksininkė rezultatu 1:4 (28:29, 28:29, 29:28, 28:29, 28:29) nusileido airei Niamhai Keogh.

Dovydas Vasiliauskas (iki 63 kg) šešioliktfinalyje po atkaklios kovos 3:2 (29:28, 29:28, 29:28, 27:30, 27:30) pranoko Vengrijos boksininką Szebasztianą Budai.

Visgi aštuntfinalio barjero perlipti lietuviui nepavyko – D. Vasiliauskas rezultatu 0:5 (27:30, 26:30, 27:30, 27:30, 26:30) neatsilaikė prieš Airijos boksininką Tadhgą O‘Donnellį.

Aštuntfinalyje suklupo ir Renatas Krepštulis (iki 60 kg), kuris rezultatu 0:5 (28:28, 28:28, 27:29, 27:29, 28:28) neprilygo lenkui Mariuszui Maciejui Marchelui.

Prieš tai lietuvis šešioliktfinalio etape 3:1 (29:27, 29:27, 27:29, 28:28, 29:27) nugalėjo pajėgų anglą Zaianą Mohammedą Sadiqą.

Burtų keliu tiesiai į aštuntfinalį patekęs Armandas Kregždė (iki 54 kg) 1:4 (27:30, 28:29, 27:30, 27:30, 29:28) nusileido kovotojui iš Azerbaidžano Mahamaddali Ashiraliyevui.

Taškais varžovui aštuntfinalyje neprilygo Kevinas Adamonis (iki 75 kg) – lietuvis rezultatu 0:5 (25:30, 25:30, 26:30, 26:30, 25:30) nusileido Albanijos atstovui Kociui Amarui.

Sunkiausioje vaikinų svorio kategorijoje kovojęs Kajus Klenauskas (virš 80 kg) aštuntfinalyje 1:4 (28:29, 28:29, 28:29, 29:28, 28:29) neprilygo Moldovos sportininkui Grigorui Chireacovui.

Europos čempionatą savo kova atidaręs Matas Grigorianas (iki 50 kg) šešioliktfinalyje 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 28:29, 27:30) nusileido Anglijos atstovui Callumui Joshua Jarvisui.

Šešioliktfinalio barjero perlipti nepavyko ir Šanderiui Aleksandravičiui (iki 63 kg), kurio kova prieš graiką Emmanouilį Fotiadisą dėl aiškios varžovo persvaros buvo sustabdyta dar pirmajame susitikimo raunde.

Lietuvos jaunių rinktinei Italijoje vadovavo vyriausiasis treneris Marius Narkevičius. Jam talkino treneriai Stasys Balčiauskas, Eugenijus Vaitkus, Ramūnas Kulbis, Gražvydas Šalkauskas ir Miroslavas Krepštulis.

Europos jaunių čempionate teisėjavo kaunietis Vytas Gurskas.

2006 ir 2007 metais gimę sportininkai Europos jaunių čempionate varžėsi 13-oje vaikinų bei 13-oje merginų svorio kategorijų. Iš viso Senojo žemyno pirmenybėse dalyvavo 353 boksininkai – 234 vaikinai ir 119 merginų.

Be lietuvių ir šeimininkų italų Europos jaunių čempionate taip pat dalyvavo sportininkai iš Albanijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos, Danijos, Anglijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Sakartvelo, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Airijos, Izraelio, Kosovo, Latvijos, Moldovos, Lenkijos, Rumunijos, Škotijos, Serbijos, Slovėnijos, Ispanijos, Šveicarijos, Turkijos ir Ukrainos.Praėjusiais metais Sakartvelo sostinėje Tbilisyje vykusiame Europos jaunių čempionate lietuviai liko be medalių – keturi iš keturiolikos rinktinės narių buvo per žingsnį nuo apdovanojimų ir užėmė penktąsias vietas.