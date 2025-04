18-metės triumfas: nuo senelio pranašystės iki Europos čempionės titulo

Vienas senelis, kad S. Plytnykaitė bus plaukikė, suprato vos ją pamatęs, o kitas atvedė į baseiną, kuriame aštuoniolikmetė stebina ne tik Lietuvą, bet ir visą Europą.

„Kai gimiau, mama davė pirmiems lankytojams parašyti palinkėjimą. Mamos tėtis, mano senelis, parašė, kad esu judri, su tokiais judesiukais. Jis parašė, kad tai tikra auksinė žuvytė. Šie žodžiai man labai daug reiškia – net turiu tatuiruotę pasidariusi. Vis pasižiūrėdama į ją, žinau, kad esu tame kelyje, kuriame turiu būti. Nes taip pasakė senelis, ir žinau – esu rami dėl to, kad esu ten, kur esu. O kitas senelis įgyvendino tuos žodžius – nuvedė mane į plaukimą, ir esu, kur esu dabar, dėl jų abiejų“, – apie tai, kaip atsidūrė baseine, pasakojo plaukikė S. Plytnykaitė.

S. Plytnykaitės treneris teigė, kad ji – rimtas žmogus, nusitaikęs į aukštus tikslus, jų siekiantis, turintis neblogus rezultatus ir didelį potencialą tobulėti.

LNK stop kadras.

„Smiltė yra puiki sportininkė. Jau aštuoniolikos metų žmogus – tai jau turi tam tikrų iššūkių: tiek su mokslais, tiek su pasiruošimu, derinimu, treniruočių režimu, tiek su poilsio ir draugų režimu. Bet kol kas labai džiaugiuosi, kaip jai pavyksta viską suderinti“, – teigė merginos treneris Kęstutis Steponavičius.

S. Plytnykaitės ir jos trenerio ryšys ypatingas – kaip sako pati plaukikė, taip pasitaiko retai.

„Nuo pat mažens, nuo ketverių metų, esu pas vieną trenerį. Tai labai reta, nes daugelis pakeičia trenerius per savo plaukimo karjerą, o aš likau su vienu, ir tikrai labai džiugu. Kartu keliaujame tuo keliu“, – džiaugėsi jaunoji plaukikė.

Treneris prisipažino, kad S. Plytnykaitė yra pirmoji jo aukšto kalibro sportininkė. O pasiekimų jos karjeroje – jau nemažai.

„Turbūt Europos olimpinio jaunimo festivalio aukso medaliai, Europos jaunimo čempionato aukso medaliai – tai jau aukšto lygio varžybos. Čia yra smagiausia. Aišku, visada atsimename, kai pirmą kartą pasiekė amžiaus grupių Lietuvos rekordus, pirmą suaugusiųjų Lietuvos rekordą“, – pasakojo apie pasiekimus treneris.

S. Plytnykaitė taip pat prisipažino apie jausmus dėl didėjančios konkurencijos.

„Vis daugėja Lietuvoje konkurencijos – tai labai smagu. Net jau tokia baimė atsiranda, kaip prieš kokį Europos jaunimą, nes tikrai didėja konkurencija. Smagu, kad net per Lietuvos čempionatus atsiranda konkurencija“, – prisipažino plaukikė.

Jaunoji plaukikė treniruojasi daug, nes nori patekti į rimčiausių turnyrų pusfinalius, kuriuose jau nebeužtenka tik talento ir sėkmės. S. Plytnykaitei tenka keltis prieš pamokas ir penktą ryto keliauti į baseiną. Po pamokų taip pat laukia sausumos ir plaukimo treniruotės.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Traumų istorijos mergina sakė dar neturinti ir tikisi neturėti. Prisimena tik vieną nutikimą.

„Turėjau vieną mini traumą rankoje – daug metų nesupratau, kas buvo, iki kol nenuvažiavau pas kineziterapeutą, su kuriuo dabar treniruojuosi. Jis mane išgydė, parodė, kas man yra. Trauma praėjo ir tikiuosi, kad nebepasikartos jokios kitos traumos“, – kalbėjo S. Plytnykaitė.

Mergina išskyrė savo kelyje tris labiausiai palaikančius žmones.

„Pagrindiniai – tėvai. Nes vis tiek, kai grįžtu po treniruotės, mama būna suruošusi valgyti – be jos tikrai nieko nespėčiau. Tėtis irgi visus aštuoniolika metų vežiojo pirmyn atgal į treniruotes, kol pati teisių neišsilaikiau. Taip pat ir treneris – be kurio nebūčiau čia, nebūtų treniruočių, nemotyvuotų kiekvieną dieną per treniruotes“, – prisipažino plaukikė.

Panašu, kad S. Plytnykaitė jau suplanavusi savo gyvenimą. Treneris papasakojo apie merginos tolimesnius planus keliauti į Ameriką ir ten siekti karjeros aukštumų. Jo žodžiams pritarė ir pati plaukikė.

„Po pusantrų metų, kai baigs mokyklą, kelsis į Ameriką, į Virdžinijos universitetą, kur dirbs, jei neklystu, penkis metus iš eilės geriausia moterų komanda Amerikoje. Manau, kad tai bus geras stimulas jai pasiekti rezultatus ir svajonę, kurios iki šiol dar siekiame – patekti į olimpines žaidynes. Pradžiai – į Los Andželą, tada – į Brisbeną ir taip toliau“, – paatviravo treneris K. Steponavičius.