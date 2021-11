10 priežasčių, dėl kurių būtina apsilankyti „KOK MEGA SERIES“ turnyre

1. Kovinių menų renginys arenoje. „ASG“ arena ir Lietuvos Bušido federacija (LBF) priima bet kokius iššūkius: kol visi kiti atšaukinėja renginius, federacija kovoja su iššūkiais ir garantuoja geriausią visų laikų kovinių menų turnyrą Europoje. Žiūrovai galės pasimėgauti ne tik įspūdingomis kovomis, bet ir didžiausiu šou visoje Europoje.

2. LBF laužo visus stereotipus ir pristato garsiausią ir didžiausią kovos menų turnyrą Europoje . Besidomintys tuo, kas vyksta kovos menų pasaulyje, žino, kad „Bushido & KOK“ turnyras yra pats didžiausias kovos menų turnyras senajame žemyne. Dalyvauti jame yra prestižas, todėl lapkričio 20 dieną viso pasaulio akys nukryps į Vilniaus „ASG“ areną. Turnyras „KOK MEGA SERIES“ gyvai bus transliuojamas 100 šalių.

3. „Bushido Angels“ – pačios gražiausios ringo merginos. „Bushido & KOK“ turnyrai garsūs ne vien savo kovomis, grandioziniu šou bei puikia organizacija. Čia ir pačios gražiausios ringo mergaitės, kitaip tituluojamos „Bushido Angels“. Ne veltui visame pasaulyje sklinda legendos apie lietuvaičių grožį, tuo puikiai įsitikina ir KOK sirgaliai. Šį kartą LBF pristatys išskirtinio grožio ringo merginas, kurios praėjo atranką ir tapo konkursų nugalėtojomis.

4. Muay Thai tradicijos sugrįžta į KOK ringą. Geriausias visų laikų Lietuvos Muay Thai kovotojas Sigitas Gaižauskas išbandys jėgas prieš kovotoją iš Maroko Brahimą Kallah. S.Gaižauskas savo kovomis sužavėjo visą Tailandą. Paskelbus apie šią kovą į LBF kreipėsi nacionalinė Tailando televizija su prašymu įsigyti šios kovos transliavimo teisę.

5. Metų sugrįžimas. Vienas stipriausių Lietuvos kovotojų Sergejus Maslobojevas sugrįžta į KOK ringą, kur jam teks stoti į kovą prieš tiek pat profesionalių kovų turintį W.M.O. pasaulio čempioną kovotoją Olivierį Langlois-Rossą iš Kanados.

6. Lietuvoje to dar nebuvo. Net 4 titulinės kovos per vakarą, kiekviena kova – su savo istorija, su savo aštriuoju prieskoniu. Be titulinių kovų turnyre susikaus patys stipriausi kovotojai. Norėdami patekti į trokštamą „KOK MEGA SERIES“ turnyrą, kovotojai privalėjo įveikti atrankas ir užimti aukštas reitingo vietas. Tik įrodę savo vertę pasaulinio lygio kovotojai susikaus šiame turnyre.

7. Ervinas Fokinas gins savo laikiną „MMA BUSHIDO“ čempiono diržą svorio kategorijoje iki -66 kilogramų prieš vilnietį Osvaldą Fedorovičių. Karatė prieš Pankrationą! Kaunas prieš Vilnių! Kas laimės?

8. Intrigų apipinta kova kuri turėjo įvykti spalio 2 dieną. Bet dėl Vito Karoso ligos ji buvo kova perkelta būtent į šio turnyro ringą. Matas Pultaražinskas gins laikino KOK (- 65 kg) čempiono diržą prieš V.Karosą. Matas yra įsitikinęs, kad spalio 2 d. Vitas išsigando jo žvilgsnio per spaudos konferenciją. Pats Vitas interviu pabrėžė anksčiau norėjęs ilgos kovos, bet šį kartą ji bus trumpa.

9. Henrikas Vikšraitis, palikęs -71 kilogramo svorio kategorijos čempiono diržą, susikaus su KOK čempiono diržo savininku svorio kategorijoje -77 kilogramo Chiko Kwasi Iš Olandijos. Ar pavyks Henrikui įveikti čempioną?

10. Mindaugas Narauskas susikaus dėl atlaisvinto -71 čempiono diržo su ringe dar nenugalėtu Mareku Pelciu iš Latvijos. 2019-aisiais M.Narauskas pralaimėjo Marekui taškais – tai bus ir savotiškas revanšas. M.Pelcis ilgą laiką praleido Anglijoje, kur kovėsi 107 kartus mėgėjų ringe. Latvis tapo Anglijos legenda net 102 kovas laimėjęs nokautu.

Daugiau informacijos oficialioje svetainėje www.bushido.lt ir www.kokfights.com.