 Varžybų maratoną „Kauno Žalgiris“ užbaigė viršūnėje

Varžybų maratoną „Kauno Žalgiris“ užbaigė viršūnėje

2026-09-20 20:21
KD inf.

„Treneris visada laimingas, kai sukuria daug momentų, bet nesu patenkintas, nes daug galimybių neišnaudojome. Tačiau žinome, kokį ilgą varžybų maratoną atlaikėme, tad priekaištų neturiu“, - aiškino "Kauno Žalgirio" treneris Željko Sopičius.

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<span>Varžybų maratoną „Kauno Žalgiris“ užbaigė viršūnėje </span>
Varžybų maratoną „Kauno Žalgiris“ užbaigė viršūnėje / toplyga.lt nuotr.

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Titulą ginantis TOPLYGOS čempionas „Kauno Žalgiris“ vėl tapo pirmenybių lyderiu. 23-iajame ture kauniečiai svečiuose 2:0 (0:0) nugalėjo FA „Šiaulių“ komandą, kurią įveikė ketvirtą kartą šiemet.

Pirmosios minutės šeimininkams buvo sudėtingos. „Kauno Žalgiris“ surengė ne vieną grėsmingą išpuolį, tačiau su šiauliečiams su vartininku Viliumi Šivicku priešakyje pavyko atsilaikyti. Kauniečiai kėlė daug kampinių, tiesa, jie taip pat prie tikslo neatvedė.

FA „Šiauliai“ tik sykį atakavo grėsmingiau. Po Dino Hasanovičiaus perdavimo į akistatą su Tomu Švedkausku iššoko Divine‘as Naah – ganietis kamuolio į savo buvusios komandos vartus nenukreipė.

Po pertraukos kauniečiai pelnė gana greitą įvartį: 53-iąją minutę po įžaisto kampinio Anthony Kalikas surado Motiejų Burbą, kuris vienu lietimu smūgiavo neatremiamai. Kiek vėliau Saulės miesto atstovus dar žaidime išlaikė puikus V. Šivicko žaidimas – vartininkas įspūdingai atrėmė Leono Krekovičiaus smūgį, taip pat Renano Oliveiros.

Pirmą pridėto laiko minutę „Kauno Žalgiris“ padėjo galutinį tašką – po Grato Sirgėdo perdavimo kamuolį iš arti į vartus nukreipė taip pat antrame kėlinyje į kovą mestas Franco Baldassarra.

„Kauno Žalgiris“ su 51 tašku vėl rikiuojasi pirmas, šiauliečiai turi 17 taškų bei sužinojo, kad čempionatą baigs 9-oje vietoje bei žais pereinamąsias rungtynes.

Šiame straipsnyje:
TOPLYGA
FA Šiauliai
Kauno Žalgiris

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cempionai
Kauno Zalgiris tik ne vilenski
3
-1
Užpelkis
Žalgiris gėdingai pralaimėjo Vilniuje, bet dėka "Sūduvos" 95-tą minutę nuo "Hegelman" praleisto įvarčio ir tiek pat gėdingo Vilniaus "Žalgirio" pralaimėjimo 0:3 "Tansinvestui" atsidūrė pirmoje vietoje. Tai tik parodo, kokios nestabilios visos pirmo ketverto komandos.
3
-2
tautiečiai
kiek komandoje tautiečių , kiek pabaltų ?
3
-2
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