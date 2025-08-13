Už nesėkmę su autsaideriais reabilitavosi išvykoje

Svečiams iš Raudondvario laimėjimą prieš Davido Afonso auklėtinius lėmė įvartis pirmame kėlinyje per pridėtą teisėjo laiką.
21-ąją minutę Aivaras Emsis į priekį paleido Vaidą Magdušauską, pastarasis klaidino porą varžovų ir atliko pavojingą smūgį, iki įvarčio pritrūko šiek tiek tikslumo. Greitai atsaką surengė ir svečiai – Carloso Duke‘o bandymą atrėmė Mantas Bertašius, Kaderas Njoya Abdelas atšokusį kamuolį galėjo siųsti į tinklą, tačiau pataikė į vartų konstrukciją.
Pirmam kėliniui einant į pabaigą greta stačiakampio prasmūgiavo Isaacas Barry Ojumah, kitoje barikadų pusėje Vincentas Šarkauskas atrėmė pavojingą Mato Ramanausko šūvį iš baudos aikštelės prieigų. Visgi, tiksint jau pridėtam teisėjo laikui „Hegelmann“ surengė rezultatyvią ataką, kai po puikaus Klaudijaus Upsto perdavimo į baudos aikštelę galva pasižymėjo K. Njoya Abdelas.
62-ąją minutę mėlynai balti gražiai kombinavo tarpusavyje, A. Ščedro spirtą kamuolį sugavo M. Bertašius, kiek vėliau M. Ramanausko baudos smūgis buvo netaiklus. 79-ąją minutę Ignas Venckus apšvarino I. Barry Ojumah, tačiau puolėjas, išbėgęs vienas prieš vartininką, į vartų plotą nepataikė bei puikia proga išlyginti rezultatą nepasinaudojo.
Sužaidus atidėtas rungtynes „Banga“ su 28 taškais išlieka aštunta, į pergalių kelią sugrįžęs „Hegelmann“ su 46 taškais rikiuojasi 2-oje turnyro lentelės pozicijoje.
"Svarbu, kad laimėjome, nors mačas buvo gana lygus. Ir mes, ir jie turėjo galimybių įmušti. Žaidžiant kas kelias rungtynes svarbiausia yra kaip nors laimėti. Aišku, vyrai norėjo ir reabilituotis po nesėkmingo pasirodymo su Alytaus "Dainava", kur neplanuotai praradome taškų", - sakė Andrius Skerla.
Naujausi komentarai