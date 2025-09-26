Tragiška netektis: rungtynėse patyręs sunkią traumą mirė jaunas futbolininkas

„Praėjusį šeštadienį patyręs rimtą smegenų traumą, Billy Vigarui buvo sukelta dirbtinė koma. Antradienį jam atlikta operacija, kuri turėjo padidinti pasveikimo galimybes. Nors tai padėjo, trauma buvo per sunki ir jis mirė ketvirtadienio rytą“, – teigiama „Chichester City“ pareiškime.
B. Vigaras prisijungė prie „Arsenal“ akademijos 2017 m. gruodį, būdamas 14 metų, ir 2022 m. liepą pasirašė profesionalo sutartį. Jis buvo paskolintas „Derby“ klubui, kur žaidė jaunimo (iki 21 metų) komandoje, ir „Eastbourne Borough“ klubui. 2024 m. liepą prisijungė prie „Hastings United“, o po to pasirašė sutartį su „Chichester City“ klubu.
Anot BBC, manoma, kad traumą B. Vigaras patyrė atsitrenkęs į betoninę sieną, tačiau klubas šios informacijos nepatvirtino.
Užuojautą dėl B. Vigaro mirties išreiškė „Arsenal“ klubas, taip pat Anglijos futbolo asociacija bei kiti klubai.
„Be didelio talento, Billy visada bus prisimenamas dėl savo meilės žaidimui, pasididžiavimo atstovaujant mūsų futbolo klubui – dieną, kai jį pastebėjo mūsų skautai, jis pavadino „svarbiausia savo gyvenime“ – ir asmenybės, kurią mylėjo tiek komandos draugai, tiek treneriai“, – rašoma „Arsenal“ užuojautoje.
