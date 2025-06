„TOPsport A lygos“ 16-ojo turo vienvaldžiu lyderiu tapo „Kauno Žalgiris“

Pozicija. Po labai ilgos pertraukos „Panevėžys“ pakilo į pirmąją turnyro lentelės pusę. Aukštaitijos sostinės atstovai namuose 2:0 nugalėjo Alytaus DFK „Dainava“.

Panevėžiečiai po šeštosios pergalės šiemet turi 22 taškus bei, aplenkdami Telšių „Džiugą“, kilstelėjo į 5-ąją vietą.

Keturiolika. Per tiek dvikovų iš eilės alytiškiai vis dar Lietuvos čempionate negali įveikti „Panevėžio“ pasipriešinimo – patirti 9 pralaimėjimai bei 5 kartus sužaista lygiosiomis.

Atsidarius perėjimų langui, „Dainava“ sulauks papildymo. Apie tai užsiminė alytiškių treneris Aleksejus Pankovecas, kuris sieks pirmosios pergalės artimiausiame mače namuose su Gargždų „Banga“.

Dublis. Per 15 pirmųjų rungtynių nė sykio nepasižymėjęs futbolininkas iš Mauritanijos Amaras Haidara pelnė 2 įvarčius į čempiono vartus. Vilniaus „Žalgirio“ lygiųjų serija prasitęsė iki ketverių – su Marijampolės „Sūduva“ sužaista 2:2.

Vos du sykius pralaimėję marijampoliečiai turės nelengvą tvarkaraštį. Artimiausius keturis mačus Donato Vencevičiaus kariauna žais svečiuose ir Marijampolėje vėl rungtyniaus liepos 20 dieną.

Pasirodymas. „Žalgiris“ tolsta nuo lyderių – „Kauno Žalgiris“ turi net 15 taškų pranašumą. Per pastaruosius devynis mačus „TOPsport A lygoje“ čempionai nugalėjo vos sykį.

Pozityvu Marijampolėje tapo 19-mečio Kevino Lukaševičiaus debiutas. Atakuojantis žaidėjas ne sykį sužibėjo „TOPsport Pirmoje lygoje“, tad nuo gegužės pabaigos jį rungtynėms pradėjęs registruoti vyr. treneris Vladimras Čeburinas suteikė pirmąjį šansą.

Staigmena. Vilniaus „Riteriai“ nutraukė šešių iš pralaimėjimų ruožą kovinga pergale namuose. Sostinės klubas 1:0 nugalėjo FA „Šiauliai“ futbolininkus bei atotrūkį nuo paskutinėje vietoje besirikiuojančios „Dainavos“ padidino iki 9 taškų.

Pirmą kartą savo karjeroje „sausus“ vartus išsaugojo 17-metis Artiomas Šankinas, savo ruožtu, antrą sykį pilnas rungtynes sužaidė 18 metų vidurio gynėjas Matas Latvys.

Išsiskyrimas. „Riterių“ gretas paliko Jakubas Wawščykas bei į Bosnijos ir Hercegovinos pirmenybes persikėlęs Lazaras Sajčičius. Po ketvirtadienio akistatos vyr. treneris Nikola Vitorovičius užsiminė apie Singapūro rinktinės atstovo Ryhano Stewarto išvykimą.

Vis dėlto pastarasis žaidėjas Lietuvą paliks aukštai pakelta galva – būtent jo pelnytas įvartis išplėšė pergalę prieš FA „Šiauliai“.

Stadionas. Ketverias rungtynes iš eilės namuose žaidęs „Džiugas“ pergale aistruolių nepalepino. Džiugiečiai vis dar savo sirgalių akivaizdoje „TOPsport A lygoje“ neįveikia „Bangos“ – 0:1.

Telšių klubas kol kas antrame rate yra nugalėjęs tik „Dainavą“. Tai ir išlieka vieninteliu laimėjimu šiame sezone, tad prasčiau savo namų sienas šiemet išnaudoja tik autsaideriai alytiškiai.

Prisivijo. „Banga“ džiaugėsi antrąja pergale iš eilės bei kiek pabėgo nuo 8-oje vietoje žengiančio „Žalgirio“, aplenkdama čempioną 2 taškais.

Dabar Davido Afonso kariauna turi tiek pat taškų, kiek „Džiugas“. Jei gargždiškiai svečiuose įveiks „Dainavą“ bei sulauks palankių rezultatų kituose stadionuose, įvyktų šuolis į 5-ąją vietą.

Herojus. 10-ąją pergalę iškovojęs „Kauno Žalgiris“ tapo vienvaldžiu čempionato lyderiu. Žalgiriečiai svečiuose rezultatu 2:1 nugalėjo iki ketvirtadienio dvikovos tiek pat taškų turėjusius Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkus.

Abu įvarčius bandymais iš už baudos aikštelės pelnė Gratas Sirgėdas – tai buvo pirmieji saugo taiklūs smūgiai šiame sezone.

Nutrūko. „Hegelmann“ klubas Raudondvario stadioną pavertė neįveikiama tvirtove, kurioje 2025-aisiais buvo pasiektos visos septynios pergalės.

Be to, „Kauno Žalgiris“ pratęsė nemalonią mėlynai baltiems seriją – visus 18 sykių tarpusavio rungtynėse „Hegelmann“ futbolininkai per mačą praleisdavo bent po įvartį.