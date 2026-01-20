„Sūduvą“ papildė puolėjas iš Kamerūno

Futbolininkas kaimyninėje šalyje žaidė nuo 2022 metų pradžios – atstovavo „Miedz“ antrajai komandai bei buvo paskolintas Sosnovieco „Zaglebie“ ekipai.
„Sūduvos“ naujokas yra gerai žinomas Legnicos klube anksčiau dirbusiam komandos vyriausiajam treneriui Donatui Vencevičiui.
„Keltis į „Sūduvą“ man nebuvo sunkus sprendimas, apie tokią galimybę svarsčiau jau prieš metus. Tada nepavyko, bet dabar esu čia. Per pastaruosius metus sekiau „Sūduvą“, mačiu keletą rungtynių, esu laimingas čia būdamas, visi mane puikiai priėmė, – sakė E. Agboras. – Turiu didelių lūkesčių šiam sezonui, tačiau reikia eiti mažais žingsniais nuo rungtynių prie rungtynių.“
Pasirengimą 2026 metų Lietuvos futbolo A lygos sezonui tęsianti „Sūduva“ sužaidė pirmąsias kontrolines rungtynes, o antrasis testas laukia sausio 24 d. 14 val. Marijampolės futbolo arenos manieže su latvių „Grobina“.
