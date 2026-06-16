„Sūduva“ dramatiškai palaužė šiauliečius

Pirmosiomis susitikimo minutėmis komandos apsikeitė klaidomis bei įvarčiais: 7-ąją minutę po grubios Igno Plūko klaidos pasižymėjo Danielis Romanovskis, o jau 11-ąją minutę Amadou Sabo itin pavojingoje zonoje perėmė kamuolį bei pasiuntė jį į vartų tinklą. Netrukus pasižymėti galėjo ir Ibrahima Seckas, visgi, į artimąjį vartų kampą nukreipti kamuolio nepavyko.
Dar pirmojo kėlinio pabaigoje namų ekipos gretose įvyko priverstinis keitimas – dėl traumos mačo baigti negalėjo Faustas Steponavičius, jį pakeitęs Yusuke Omori, sužaidęs mažiau nei 20 minučių, rungtynių tęsti taip pat negalėjo.
63 minutę po rikošeto kamuolys atšoko Nedui Garbaliauskui, tačiau iš arti galėjęs pasižymėti puolėjas to nepadarė. Netrukus standartinės padėties metu I. Plūkas turėjo darbo, kai šiam teko susitvarkyti Nojaus Stankevičiaus smūgiu galva.
Bėgant 76-ąjai minutei Lucky Tomas įveikė Martyno Dapkaus gynybą bei kamuolį siuntė Sidy Sanokho link, pastarojo šūvis tikslo nepasiekė. Jau per pridėtą teisėjo laiką pergalę išplėšė sūduviečiai - Omrano Haydary perdavimo kryptį pakeitė rikošetas, o greičiau už Gustą Baliutavičių prie kamuolio suskubęs Steve‘as Lawsonas pelnė pergalingą įvartį.
Po 20-ojo TOPLYGOS turo „Sūduva“ turi 29 taškus, Saulės miesto atstovai savo kraityje yra sukaupę 17 taškų.
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