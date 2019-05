Savaitgalį – žinomų šalies žurnalistų kovos futbolo aikštėje

Dėl pagrindinio turnyro rėmėjo advokatų kontoros „Primus Derling“ įsteigtos čempionų taurės šiais metais varžysis septynios žiniasklaidos komandos.



Titulą gins Kauno žurnalistai, prieš metus nutraukę turnyrą organizuojančio Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) sporto žurnalistų klubo „PRESS‘as“ dominavimą. Pastarieji prieš tai buvo laimėję net keturis šalies čempionatus iš eilės.



Be šių dviejų ekipų, šiemet dėl titulo varžysis bronzą pernai iškovojęs 15min redakcijos kolektyvas, DELFI, LRT, viešųjų ryšių darbuotojų komanda „Propaganda“ bei jungtinė VU Žurnalistikos instituto studentų ir futbolo tinklaraščio „Vienuolika“ komanda.



Varžybos LFF stadione prasidės 11 val. Visos komandoje tarpusavyje sužais po 15 minučių trunkančias rungtynes pagal mažojo futbolo taisykles. Geriausiems čempionato žaidėjams bus įteikti prizai – nacionalinės Lietuvos futbolo rinktinės marškinėliai.



„Iki šiol daugiausia čempionų titulų iškovojo LŽS komandos, tačiau žurnalistų turnyruose sunku prognozuoti, kas yra favoritai. Svarbiausias varžybų tikslas – suvienyti ir stiprinti mūsų bendruomenę bei pabendrauti su kolegomis ne tik apie žurnalistiką“, – sako „PRESS‘o“ pirmininkas Tautvydas Vencevičius.



Be jo, šeštadienį LFF stadione gainiojant kamuolį bus galima išvysti visą būrį žinomų šalies žurnalistų – Kęstutį Rimkų, Evaldą Gelumbauską, Maksimą Vojevodiną, Romaną Buršteiną, Raimundą Celencevičių, Mindaugą Augustį, Zigmą Jurevičių ir kitus. Atmosferą šalia aikštės tradiciškai kurs legendinis šalies futbolo komentatorius Nerijus Kesminas.



LŽS sporto žurnalistų klubas šiais metais tradiciškai rengs ir Lietuvos žurnalistų krepšinio čempionatą, o rugsėjį jau penkioliktus metus iš eilės organizuos tarptautinį žurnalistų futbolo turnyrą, kuriame šiais metais planuoja dalyvauti dešimties valstybių atstovai. Tai yra didžiausias ir seniausiai be pertraukų vykstantis žurnalistų futbolo turnyras Europoje.