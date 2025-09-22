Rungtynės vos nesibaigė tragedija: po smūgio žaidėjo liežuvis užsivertė į gerklę

Po susidūrimo su „Ekrano“ vartininku, „Be1“ legionierius iš Nigerijos Wiliamas Akpanas patyrė tragišką traumą. Sportininkas guėjo be sąmonės – jo liežuvis užsivertė į gerkę ir užblokavo kvėpavimo takus.
Laimei, aikštėje buvę futbolininkai sureagavo akimirksniu. „Be1“ žaidėjas Dovydas Jansonas ir „Ekrano“ futbolininkas Davydas Orujovas skubiai suteikė pirmąją pagalbą – išlaisvino kvėpavimo takus ir gaivino komandos draugą, kol jį perėmė medikai.
Apie incidentą socialiniuose tinkluose pranešęs „Be1“ vadovas Andrius Markevičius pabrėžė, kad tikri šių rungtynių herojai buvo ne įvarčius pelnę žaidėjai, o tie, kurie išgelbėjo gyvybę. Pasak jo, ši situacija dar kartą priminė, kad aikštėje varžovai rungiasi tik dėl kamuolio – už jos ribų visi yra viena futbolo šeima.
W. Akpanas po apžiūros ligoninėje buvo išleistas namo ir jaučiasi neblogai. Į ligoninę buvo nugabentas ir „Ekrano“ vartininkas Giedrius, kuris po susidūrimo taip pat patyrė sužalojimų, bet atsipirko tik randais.
Apie tai, kas įvyko rungtynių metu savo feisbuke pranešė „Be1“ vadovas Andrius Markevičius.
„Šiandien Panevėžyje vyko Pirma lyga rungtynės tarp vietos FK Ekranas ir FC BE1 komandų. Nors rungtynes laimėjome rezultatu 3:1, o šie taškai mūsų jaunai komandai yra aukso vertės siekiant išlikti LFF Pirmoje lygoje, tikraisiais rungtynių herojais tapo ne įvarčius pelnę žaidėjai. Gyvenimo herojais tapo du skirtingų klubų futbolininkai:
FC BE1 žaidėjas Dovydas Jansonas ir „Ekrano“ žaidėjas Davyd Orujov.
Jų greita reakcija ir nepasimetimas situacijoje, greičiausiai, išgelbėjo mūsų žaidėjo, patyrusio galvos traumą rungtynių metu, gyvybę.
Po susidūrimo su „Ekrano“ vartininku galvomis, U.W. Akpan liko gulėti be sąmonės, o liežuvis užsivertė į gerklę. Šie du herojai reagavo nedelsdami – ištraukė liežuvį ir gaivino žaidėją, kol Wiliamą perėmė budėję medikai.
Tai dar kartą įrodo, kad futbole varžovai egzistuoja tik aikštėje, kol žaidžiamas kamuolys. Po to visi tampame viena šeima ir neskirstome žaidėjų nei pagal komandą, nei pagal tautybę, nei pagal odos spalvą. Šiandien lietuvis kartu su ukrainiečiu išgelbėjo gyvybę nigeriečiui.
Didžiulė padėka Panevėžio greitosios medicinos pagalbos ir Panevėžio ligoninės medikams, Toma Vokietaitytė bei „Ekrano“ klubo organizacijai už visokeriopą pagalbą ir rūpestį!
Šiuo metu Wiliamas jaučiasi neblogai – po išsamios apžiūros jis buvo išleistas iš ligoninės. Mūsų žiniomis, taip pat iš ligoninės išleistas ir tik su randais atsipirko „Ekrano“ vartininkas Giedrius.
Greito atsistatymo žaidėjams ir didžiausia pagarba Herojams!!!
P.s. atsiprašau jei ko nepaminėjau, kurie prisidėjo prie Wiliam gyvybės gelbėjimo“, – feisbuke rašė A. Markevičius.
