„Riterių“ kapitonas V. Borovskis: jei kas pasiūlytų ketvirtą vietą, niekas nesutiktų

Taip buvo 2017 metais, taip buvo 2018 metais, panašu, kad taip gali būti ir šiemet.



Prieš dvejus metus tuomet Olego Vasilenkos treniruojama komanda dešimtojo turo rungtynes pralaimėjo Utenos „Uteniui“, nukrito į penktąją turnyro vietą, tačiau atgimė tarsi feniksas iš pelenų, įspūdingai sužaidė Europoje, o antroje sezono pusėje iki pat finišo kovojo dėl čempiono titulo.



Praėjusiais metais startas buvo dar prastesnis - per septynerias rungtynes buvo iškovoti viso labo šeši taškai, tačiau tuomet prasidėjusi trijų pergalių serija galiausiai virto dar vienais bronzos medaliais.



Šiemet ekipa dar labiau atjaunėjo, naujasis treneris Aurelijus Skarbalius pakeitė žaidimo braižą, tad natūralu, kad ir vėl reikėjo laiko, kad komandos orkestras užgrotų taip, kaip to nori visa komanda. Panašu, kad po pirmojo nesėkmingo rato, situacija keičiasi į gera.



„Toks sutapimas, kad visais metais sunkiau pradedame, bet lengviau užbaigiame. Kažkuriuo sezono metu įvyksta lūžis ir viskas pasikeičiame. Nenoriu prisikalbėti, bet atrodo, kad šiemet tas lūžis įvyko per rungtynes su „Stumbru“. Po tos pergalės pajutome, kad pagaliau tampame komanda. Galbūt, skamba banaliai, tačiau psichologiškai po tų rungtynių psichologiškai tapome žymiai stipresni, o tai aiškiai atsispindėjo dvikovoje su „Žalgiriu“, - kalbėjo V. Borovskis.



Paskutinė pergalė „Riterius“ sugrąžino ant ketvirtojo turnyro lentelės laiptelio bei priartino ekipą prie prizininkų trejeto. Kapitonas sako, kad tai dar ne riba.



„Mūsų tikslas tikrai nėra ketvirta vieta. Ta prasme, jei kas prieš sezoną ar dabar pasiūlytų ketvirtą vietą, garantuoju, kad niekas iš mūsų komandos su tokiu pasiūlymu nesutiktų. Mūsų jaunimas yra išalkęs pergalių, mes vyresni žaidėjai taip pat į aikštę einame ne tam, kad dalyvautumėm, o tam, kad laimėtumėm“, - dėstė V. Borovskis.



Jau birželio 11 dieną „Riteriai“ sužinos pirmąjį savo varžovą Europos lygos atrankos pirmajame etape. Kol kas dar neaišku, ar tas varžovas bus iš skirstytųjų, ar neskirstytųjų krepšelio.



„Jei atvirai, apie tai negalvojame. Labiau galvojame, kaip padaryti kaip pernai ir užpernai, kad turėtumėm bent šešias savaites švenčių. Neslėpsiu, tai pats maloniausias periodas per visą sezoną“, - sakė V. Borovskis.



Jau šeštadienį „Riteriai“ Palangoje sieks trečiosios pergalės iš eilės. Tokios serijos šį sezoną bronziniai A lygos prizininkai dar neturėjo.