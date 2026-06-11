Prasidėjo didžiausia futbolo šventė: startavo FIFA pasaulio čempionatas

Šių metų čempionatas jau dabar įeina į istoriją. Pirmą kartą turnyrą kartu rengia net trys valstybės – Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada ir Meksika. Taip pat pirmą kartą pasaulio čempionate dalyvauja ne 32, o net 48 rinktinės, todėl turnyras tapo didžiausiu per visą FIFA pasaulio čempionatų istoriją, skelbia FIFA.
Pasaulio čempionatas startuoja Meksikoje, legendiniame Estadio Azteca stadione, kuriame šeimininkė Meksika susitiks su Pietų Afrikos Respublikos rinktine. Tai bus pirmosios iš viso 104 turnyro rungtynių, kurios bus sužaistos 16 miestų trijose šalyse.
Tarp pagrindinių favoritų laimėti čempionatą tradiciškai minimos titulą ginanti Argentina, Brazilija, Prancūzija, Ispanija, Anglija ir Vokietija. Tačiau išplėstas formatas suteikia daugiau galimybių ir mažesnėms futbolo valstybėms, todėl sirgaliai tikisi ne vienos staigmenos.
Naujasis formatas reiškia, kad grupių etape bus daugiau rungtynių, o į atkrintamąsias varžybas pateks ne tik grupių lyderiai. Dėl to kiekvienas taškas gali tapti lemiamas, o intriga turėtų išlikti iki pat paskutinių grupių etapo rungtynių.
Futbolo gerbėjų laukia ne tik kovos aikštėje. Turnyro organizatoriai parengė įspūdingas atidarymo ceremonijas, kuriose pasirodys pasaulinio lygio muzikos žvaigždės. Meksikoje vykstanti atidarymo šventė prasidėjo Shakiros, Burna Boy ir kitų atlikėjų pasirodymais, skelbia žurnalas „People“.
Pirmosios čempionato rungtynės vyksta tarp šeimininkės Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinių. Dvikova žaidžiama legendiniame „Estadio Azteca“ stadione Meksiko mieste. Būtent šios rungtynės oficialiai pradeda didžiausią futbolo šventę pasaulyje.
2026 metų FIFA pasaulio čempionatas vyks iki liepos 19 dienos. Būtent tada paaiškės, kuri rinktinė taps naująja pasaulio futbolo karaliene ir iškels geidžiamiausią šio sporto trofėjų.
(be temos)
(be temos)